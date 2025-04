Il ruolo della cultura negli istituti penitenziari, un evento in Vaticano

I Dicasteri per la Cultura e l'Educazione e per la Comunicazione organizzano per giovedì 10 aprile, presso la Sala San Pio X, l'appuntamento “Cultura è vita nei luoghi di detenzione” con esperti del mondo accademico, dell’arte, del giornalismo e della cultura

“Cultura è vita nei luoghi di detenzione” è il titolo dell'evento che si terrà il prossimo giovedì 10 aprile alle 18, presso la Sala San Pio X in Via dell’Ospedale 1, promosso dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e dal Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede.

L'incontro, moderato dal giornalista Riccardo Iacona, vedrà la partecipazione di esperti del mondo accademico, dell’arte, del giornalismo e della cultura, che si confronteranno sul valore della cultura come strumento di crescita, emancipazione e dignità nei contesti detentivi.

Gli interventi

L'appuntamento sarà aperto dai saluti istituzionali del cardinale José Tolentino de Mendonça e Paolo Ruffini, rispettivamente prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e del Dicastero per la Comunicazione. Interverranno poi Stefano Anastasia di UnitelmaSapienza; l'artista Laurie Anderson; Roberta Barbi giornalista di Radio Vaticana – Vatican News; Rosa Galantino, autrice e produttrice del documentario Le Farfalle della Giudecca; Teresa Paoli, giornalista di Presadiretta (Rai 3); Cristiana Perrella, curatrice di CONCILIAZIONE 5 e direttrice del MACRO; Pisana Posocco e Marta Marchetti della Sapienza Università di Roma; Marcello Smarrelli, direttore artistico della Fondazione Pastificio Cerere; l'artista Tommaso Spazzini Villa.

Presentazione di progetti

Durante l’evento verranno presentati diversi progetti, passati, presenti e futuri, nazionali e internazionali, che hanno visto la propria realizzazione all’interno degli istituti penitenziari; Laurie Anderson, artista e compositrice di fama internazionale, illustrerà il progetto Dal Vivo, realizzato per la Fondazione Prada nel 1998 presso il Carcere di San Vittore, e del progetto Habeas Corpus, del 2015, una installazione che ritrae la figura di un giovane prigioniero di Guantanamo.

Cristiana Perrella, curatrice del nuovo spazio per l’arte contemporanea del Dicastero per la Cultura e l’Educazione “Conciliazione 5”, prenderà la parola per presentare il progetto artistico di Yan Pei-Ming, Oltre il muro; il pittore cinese ha realizzato 27 ritratti che danno un volto all’umanità che vive e lavora nel carcere di Regina Coeli, il principale e più noto istituto penitenziario di Roma, situato a poche centinaia di metri dal Vaticano.

Sarà possibile seguire l'evento in streaming dal canale YouTube di Vatican News CLICCA QUI