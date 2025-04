La Civiltà Cattolica celebra 175 anni, il Papa: "Servizio intelligente alla Chiesa"

Con un messaggio di Francesco si è aperta a Roma, questo pomeriggio, 1 aprile, la cerimonia nella sede di Villa Malta per l’anniversario di fondazione della rivista. Presente il presidente italiano Sergio Mattarella. Intervento del cardinale segretario di Stato Parolin: da sempre sostenuta dai Papi, oggi osate aprire nuove strade e fate conoscere i segni di speranza in un mondo che ne ha bisogno. Riccardi: la rivista, voce dei Pontefici sulla pace e contro la guerra

Salvatore Cernuzio – Roma

Centosettantacinque anni di vita ma anche di accompagnamento a tante generazioni “come una presenza amica”, offrendo “utili indicazioni per interpretare gli avvenimenti del mondo alla luce della fede”. Centosettantacinque anni di “servizio intelligente alla Santa Sede e alla Chiesa”, nel rispetto “rigoroso” della verità, dando spazio “al confronto e al dialogo”. Un messaggio di Papa Francesco, firmato lo scorso 17 marzo dal Policlinico Gemelli, ha aperto - nella sorpresa generale - la cerimonia di questo pomeriggio, alla presenza del cardinale segretario di Stato Pietro Pietro Parolin e del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, per celebrare il 175.mo anniversario de La Civiltà Cattolica, la storica rivista culturale della Compagnia di Gesù.

L'evento a Villa Malta per i 175 anni de La Civiltà Cattolica

Buon giornalismo e docile mitezza

Non una rivista qualunque, ma una delle più antiche ancora in pubblicazione, nata il 6 aprile 1850 per volontà del beato Pio IX che espresse il suo sostegno, in un periodo convulso in Italia e nei Paesi europei, ad un progetto editoriale dei gesuiti. Da allora La Civiltà Cattolica è divenuta strumento per leggere e interpretare la storia, la politica, la cultura, la scienza e l’arte alla luce della fede cristiana, in sintonia con le posizioni del Pontefice e della Santa Sede. Una pubblicazione "unica nel suo genere”, che ha quindi navigato “in mare aperto” attraverso epoche cruciali, come aveva scritto il Papa in occasione dell'uscita del fascicolo numero 4000. Nel messaggio reso noto oggi Francesco incoraggia a proseguire questo lavoro “con gioia, mediante il buon giornalismo ascoltando tutte le voci e incarnando quella docile mitezza che fa bene al cuore”.

Un ampio parterre ha applaudito le parole del Papa, nel quale vi erano, tra gli altri, l’ex premier Mario Draghi, in prima fila, poi i cardinali José Tolentino de Mendoça e George Koovakad, rispettivamente prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e prefetto del Dicastero per il Dialogo interreligioso, l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, l’arcivescovo Claudio Maria Celli, e, ancora, politici, ambasciatori, giornalisti. Il direttore, il gesuita padre Nuno da Silva Gonçalves, e padre Arturo Sosa, preposito generale della Compagnia di Gesù, con i loro interventi, entrambi volti a ricordare la storia e raccontare l’attualità e il rinnovamento editoriale e digitale de La Civiltà Cattolica - che ha ampliato il suo pubblico con delle nuove edizioni in sette diverse lingue -, hanno introdotto l’evento.

L'intervento del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin

L'apprezzamento dei Papi

A seguire il cardinale Parolin ha ripercorso, per tappe nascita, vita e sviluppo di questo “progetto”, fortemente voluto da Papa Mastai-Ferretti e dal segretario di Stato Antonelli, che da subito è stato strumento di “divulgazione” e “formazione cristiana”, capace di “aiutare i lettori ad avere una visione cristiana”. “Una identità mantenuta fino ai giorni nostri”, ha detto Parolin, sottolineando “il legame stretto con il Papa” de La Civiltà Cattolica, che “ha accompagnato e accompagna l’insegnamento pontificio nelle varie forme, lo diffonde, lo interpreta e lo rende accessibile”. E anche i Papi, ha detto il cardinale, hanno “accompagnato” con richieste e suggerimenti il lavoro della rivista che, dopo anni di intransigenza e di polemiche, è diventata una preziosa piattaforma per comprendere il Concilio Vaticano II. Fu San Giovanni XXIII a chiedere a padre Roberto Tucci, allora direttore, che la rivista accompagnasse i lavori conciliari. Si allineasse "ai segni dei tempi e al dialogo con una cultura secolarizzata”, ha sottolineato Parolin, che ha ricordato pure l’apprezzamento di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, sempre però “ribadendo il primato della verità”, e infine l’incoraggiamento di Francesco, il quale, incontrando il collegio degli scrittori, ha esortato a “costruire ponti, essere presenti in frontiere e crocevie ed entrare nel dialogo culturale contemporaneo”.

L'impegno dei gesuiti

“Cari gesuiti, continuate a fare tesoro delle parole di Papa Francesco e dei suoi predecessori che dal beato Pio IX vi hanno sempre accompagnato manifestando fiducia”, ha detto il cardinale segretario di Stato. “Celebrare il 175.mo anniversario è evocare con gratitudine l’impegno culturale ed educativo della Compagnia di Gesù”, ha aggiunto, esprimendo particolare gratitudine per la “presenza regolare nel mondo digitale”. Un “impegno competente e generoso”, di pari passo con quello per “il rispetto della dignità umana in tutte le circostanze” e la “promozione di pace” per cui la Santa Sede non può che essere grata. Da qui un preciso augurio: “Osate aprire nuove strade, fate conoscere i segni di speranza in un mondo che ne ha davvero tanto bisogno”.

Una edizione de La Civiltà Cattolica

Voce di pace

Memorie forti, affiancate da citazioni e aneddoti e dallo sguardo sulle sfide dell’attualità, hanno scandito il successivo intervento di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, il quale ci ha tenuto a precisare che questa rivista “non sa di vecchio” - lo dimostra anche l’ultimo numero dalle tematiche attuali - ma che proprio la sua longevità è la sua forza. Forza e ricchezza, ha evidenziato Riccardi, facendo notare che “l’intransigenza” tante volte mostrata da Civiltà Cattolica non era “giudizio negativo” ma la fotografia dell’“atteggiamento del mondo cattolico di fronte a quello moderno”. “Non conservatorismo ma utopia di civiltà cattolica, a volte rivoluzionaria”, ha detto lo storico. Nei suoi ricordi pure i “parecchi avversari” che la rivista “ha avuto e combattuto”, sapendo essere sempre pugnace. Lo è stata anche quando si è fatta “voce del Papa sulla pace e contro la guerra”, con Benedetto XV durante la Prima Guerra mondiale e con Pio XII durante la Seconda Guerra mondiale, attraverso cronache e articoli importanti. “Ma anche con la guerra in Iraq – ha osservato Riccardi – quando le parole di Giovanni Paolo II contro quella guerra sembravano edulcorate dai media cattolici italiani”. Sempre Civiltà Cattolica ha saputo “fare cultura a partire dalla Chiesa e della fede” e, ancora oggi, ha concluso, continua a farlo in questa “stagione caratterizzata da una impressionante deculturizzazione delle religioni”.