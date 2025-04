Parolin riceve il presidente dell'Estonia, focus sulle prospettive di pace in Ucraina

Alar Karis ricevuto questa mattina in Segreteria di Stato dal cardinale e dall'arcivescovo Gallagher. Nei colloqui espresso apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali e compiacimento per la imminente beatificazione del martire gesuita Eduard Profittlich, primo beato del Paese est-europeo

Vatican News

Le "prospettive per la fine della guerra in Ucraina" sono state al centro del colloquio di questa mattina, 3 aprile, del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, con il presidente della Repubblica di Estonia, Alar Karis. Il capo di Stato è stato ricevuto in Segreteria di Stato dal porporato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Karis e Parolin durante i colloqui in Segreteria di Stato (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

I colloqui in Segreteria di Stato

"Durante il cordiale colloquio - informa un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede - è stato espresso apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali, rilevando il positivo contributo della Comunità cattolica locale alla società estone. È stato altresì manifestato compiacimento per la imminente beatificazione dell’Arcivescovo Eduard Profittlich, martire gesuita, primo beato di Estonia". Infine, riferisce ancora la nota, "ci si è soffermati anche su questioni di carattere bilaterale, regionale ed internazionale, con particolare riferimento alle prospettive per la fine della guerra in Ucraina".