Il cardinale Becciu non entrerà in Conclave

L'annuncio del porporato sardo in una dichiarazione: "Ho deciso di obbedire alla volontà di Papa Francesco, pur rimanendo convinto della mia innocenza". La decisione per "il bene della Chiesa" e "per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave"

Vatican News Il cardinale Giovanni Angelo Becciu non prenderà parte al Conclave per l'elezione del nuovo Papa che si aprirà la sera di mercoledì 7 maggio. Lo annuncia il porporato sardo con una dichiarazione: "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza".