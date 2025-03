Settimana Santa, pubblicato il calendario delle celebrazioni

Urbi et Orbi

Dalla Messa per la Domenica delle Palme, il 13 aprile, passando per i riti del Triduo Pasquale, fino alla canonizzazione di Carlo Acutis, il 27 aprile, Domenica della Divina Misericordia, nell’ambito del Giubileo degli Adolescenti

Vatican News

L’Ufficio delle Celebrazioni liturgiche ha pubblicato il calendario delle Messe e cerimonie che si terranno dal 13 aprile, Domenica delle Palme, fino al 27, II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia.

Alle 10 del 13 aprile, Domenica delle Palme, si terrà in Piazza San Pietro la Messa che ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e i momenti della sua Passione. Il 17 aprile, Giovedì della Settimana Santa, nella Basilica di San Pietro, ore 9.30, sarà celebrata la Messa del Crisma. E di nuovo nella Basilica, il giorno successivo 18 aprile, Venerdì Santo, alle 17, si terrà la celebrazione della Passione del Signore. Prevista, come ogni anno, alle 21.15, il tradizionale rito della Via Crucis tra le fiaccole dei fedeli e le arcate del Colosseo.

Quindi la sera del 19 aprile, Sabato Santo, inizia alle 19.30 la Veglia che accompagnerà la Notte santa verso la Risurrezione della Domenica di Pasqua. Quel giorno, 20 aprile, il calendario diffuso oggi riferisce che si terrà la Messa alle 10.30 in Piazza San Pietro e la benedizione “Urbi et Orbi”.

Annunciata, infine, la celebrazione del 27 aprile, II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, alle 10.30, in Piazza San Pietro, per la canonizzazione del Beato Carlo Acutis nell’ambito del Giubileo degli Adolescenti.

La Sala Stampa della Santa Sede informa che bisognerà vedere i miglioramenti delle condizioni di salute del Papa nelle prossime settimane per valutare una sua eventuale presenza, e in che termini, ai riti della Settimana Santa.