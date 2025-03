In tutta l'America Latina uno speciale per i cinque anni della Statio Orbis del Papa

Giovedì 27 marzo l’emittente Infobae en Vivo trasmetterà il programma "Giorno della Speranza" per rivivere la preghiera e la benedizione di Papa Francesco in una Piazza San Pietro deserta e sotto la pioggia. Previsto un collegamento in diretta con gli studi dei media vaticani. Tra gli ospiti il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, e il prefetto del Dicastero per la Comunicazione, Paolo Ruffini

Vatican News

Il 27 marzo 2020 il mondo era fermo. In quello scenario, l'immagine di Papa Francesco, solo in una Piazza San Pietro deserta e sotto la pioggia, mentre offriva una preghiera straordinaria e impartiva la benedizione Urbi et Orbi nella Statio Orbis è rimasta impressa nella memoria di milioni di persone. Un momento che ha rappresentato molto più di una cerimonia religiosa: è divenuto un simbolo di speranza, un messaggio di unità, forza e fede nel mezzo della tempesta. Cinque anni dopo, nonostante le difficoltà legate alla sua salute, Papa Francesco continua a essere una figura centrale per la Chiesa e il mondo. La sua voce si leva ancora con forza, guidando con il suo appello alla fraternità, alla solidarietà, alla pace e alla giustizia sociale.

Una trasmissione in tutta l'America Latina

In questo contesto, il canale web argentino Infobae en Vivo trasmetterà per tutta l'America Latina, il 27 marzo alle 17:00 (ora argentina), lo speciale “Giornata della speranza: 5 anni dopo la Statio Orbis di Papa Francesco”, un programma che inviterà a riflettere sul presente e a progettare il futuro alla luce del messaggio di speranza del Papa. Lo speciale vedrà la partecipazione di figure di spicco della Chiesa, della magistratura, del giornalismo e del mondo accademico dell'America Latina e del resto del mondo, che condivideranno le loro riflessioni sulla Statio Orbis e sull'impatto di Papa Francesco nel mondo di oggi. Inoltre, il programma includerà un collegamento in diretta con lo studio di Vatican Media, condotto da Massimiliano Menichetti, vice direttore editoriale dei media vaticani, e Paula Guardia Bourdin dallo studio Infobae in Argentina.

La "giornata della speranza"

La "giornata della speranza" è nata in America Latina nel 2022 come iniziativa dell’Istituto per il Dialogo Globale e la Cultura dell’Incontro insieme al Consiglio Episcopale Latino-Americano (Celam), della Conferenza Ecclesiale dell'Amazzonia (Ceama), della Rete Ecclesiale Panamazzonica (Repam), della Confederazione Interamericana di Educazione Cattolica (Ciec), della Confederazione dei religiosi e delle religiose dell'America Latina e dei Caraibi (Clar), della Caritas dell'America Latina e dei Caraibi, della Conferenza Episcopale Argentina (Cea), e con il sostegno del Dicastero per la Comunicazione. L’evento si inserisce nelle iniziative del Giubileo 2025 in corso.

Gli ospiti del programma

Il programma prevede la presenza di relatori di spicco come il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; il cardinale Pedro Barreto Jimeno, presidente della Repam; Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione; e monsignor Lucio Ruiz, segretario dello stesso Dicastero. Prenderanno parte al dialogo anche monsignor Raúl Pizarro Travers, segretario generale della Cea; monsignor Lizardo Estrada, segretario generale del Celam; monsignor Pedro Brassesco, segretario generale aggiunto dello stesso organismo; il dottor Ricardo Lorenzetti, giudice della Corte Suprema di Giustizia argentina; Austen Ivereigh, scrittore e biografo di Papa Francesco; padre Daniel Groody, esperto di migrazioni e vicepresidente dell'Università di Notre Dame; e Gabriella Sacco, direttrice dell’Istituto per il Dialogo Globale e la Cultura dell’Incontro.

Attualizzare le parole del Papa

La trasmissione affronterà temi chiave come l'attualità della Statio Orbis e il suo impatto sulla società globale, la rilevanza della speranza in un mondo segnato da sfide e controversie crescenti e il ruolo della leadership di Papa Francesco in questi anni. Le riflessioni attualizzeranno le parole del Papa su quella notte che ha scosso e dato speranza al mondo: “Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli”. Ogni segmento mostrerà frammenti esclusivi delle riprese della Statio Orbis, consentendo di rivivere quel momento unico e di analizzarne il significato nello scenario odierno. Il programma culminerà con un invito speciale al pubblico a continuare a celebrare ogni 27 marzo questo gesto di unità e di speranza, ricordando che, come disse Francesco in quella notte del marzo 2020: “Nessuno si salva da solo”, “ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca”.