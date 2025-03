Terra Santa, riprendono i pellegrinaggi organizzati dall’Orp

Obiettivo dell’Opera Romana Pellegrinaggi è rinnovare la comunione tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Gerusalemme, organizzando incontri con le comunità cristiane di Betlemme, Gerusalemme e Gerico. La prima partenza dalla capitale il 10 marzo con una delegazione di sacerdoti e religiosi

L'Opera Romana Pellegrinaggi torna in Terra Santa. Dal 10 marzo iniziano i “Pellegrinaggi di speranza” per sostenere la Chiesa di Gerusalemme e da Roma partirà una delegazione di sacerdoti e religiosi accompagnati da suor Rebecca Nazzaro, direttrice dell'Orp. L’itinerario prevede incontri con la comunità cristiana a Betlemme, Gerusalemme e Gerico, per rinnovare la comunione tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Gerusalemme, si legge in un comunicato del Vicariato di Roma, rispondendo, così, all’appello lanciato dal custode di Terra Santa, fra Francesco Patton, e dal patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa: “È tempo di sostenere la Chiesa di Gerusalemme, di ritornare in Terra Santa e riportare in vita l’altro polmone di questa Chiesa che è il pellegrinaggio e la presenza dei pellegrini”.

Un segno di speranza e di unità per tutta la Chiesa

In questo anno del Giubileo della Speranza il pellegrinaggio è un'importante opportunità per vivere l'esperienza di fede visitando i luoghi in cui ha vissuto Gesù. “La ripartenza dei pellegrinaggi verso Gerusalemme è un segno di speranza e di unità per tutta la Chiesa - afferma suor Nazzaro -. Vogliamo che ogni pellegrino possa sentirsi parte delle comunità che incontra, contribuendo al contempo al sostegno dei nostri fratelli e sorelle cristiani in Terra Santa – prosegue la religiosa -. Così, attraverso i pellegrinaggi, potremo rafforzare la fede comune nella comunione”. Don Giovanni Biallo, assistente spirituale dell’Orp e guida in Terra Santa, spiega che “i pellegrinaggi verso Gerusalemme sono un viaggio che diventa un cammino dell’anima, un’esperienza nello spirito per una rinnovata conoscenza di Cristo”. “È una gioia poter annunciare una ripartenza a cui tutti sono inviati ad unirsi con fede e spirito di solidarietà” dice, aggiungendo che “i pellegrini potranno condividere con i cristiani di Terra Santa la speranza e la testimonianza dell’Amore di Gesù”.

I prossimi pellegrinaggi

A partire da Pasqua, sono diverse le proposte dell’Opera Romana Pellegrinaggi per la Terra Santa. I prossimi pellegrinaggi da Roma e dai principali aeroporti italiani, in collaborazione con ITA Airways, sono: “Pasqua in Terra Santa” dal 18-22 aprile”; “Terra Santa, 5 giorni con Gerusalemme, Betlemme e Masada” dal 30 aprile - 4 maggio; “Terra Santa, 8 giorni con Galilea, Giudea e Masada” dal 22 - 29 maggio; “Terra Santa e Giordania 8 giorni” dal 26 maggio al 2 giugno; “Terra Santa 5 giorni con Galilea e Giudea” dal 25 al 29 giugno. Tutti i viaggi sono illustrati sul portale www.operaromanapellegrinaggi.org/it.