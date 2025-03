Missionari di sinodalità in Rwanda

Dal 2 al 6 marzo scorso a Mbare, circa cinquanta delegati di tutte le diocesi del Paese africano hanno preso parte ad un incontro su come realizzare gli orientamenti del Documento finale del Sinodo. In un messaggio il cardinale Grech ha ricordato che la sinodalità è uno stile di Chiesa che si esercita insieme

“Come possiamo divenire sempre più Chiesa sinodale in missione in Rwanda a partire dagli orientamenti proposti dal percorso sinodale?”: è da questa domanda che circa una cinquantina di delegati (vescovi, presbiteri, religiosi e religiose, laici e laiche), provenienti da tutte le diocesi del Rwanda, si sono interrogati incontrandosi a Mbare dal 2 al 6 marzo. In un comunicato della Segreteria Generale del Sinodo si legge che l’iniziativa è stata una “scuola di sinodalità”, come ha sottolineato monsignor Edouard Sinayobye, vescovo di Cyangugu, tra gli organizzatori dell’incontro e che ha avuto come scopo, ha sottolineato, quello di “approfondire, a partire dal Documento finale, alcuni temi chiave emersi nel processo sinodale e sperimentare lo stile sinodale dell’ascolto e del discernimento anche attraverso ampi spazi dedicati alla Lectio Divina”.

"Prendendosi cura di tutti"

Il presule ha aggiunto che nelle diocesi rwandesi, “il processo sinodale è stato accolto e vissuto come un kairos, un tempo di grazia e di rinnovamento, “un'autentica esperienza sinodale” segnata dall’ascolto e dal discernimento. “La Chiesa di Cristo che è in Rwanda ha sete di comunione e unità, e desidera davvero camminare insieme, prendendosi cura di tutti”. Lo scopo – ha aggiunto monsignor Edouard Sinayobye – è di creare “missionari della sinodalità” che rendano il cammino sinodale un vero e proprio stile di vita ecclesiale.

Ascolto e confronto in Rwanda

Ascoltarsi e camminare insieme

L’incontro ha visto la partecipazione di padre Giacomo Costa, Consultore della Segreteria Generale del Sinodo, che ha facilitato i lavori e offerto alcuni interventi volti a formare i partecipanti a uno stile sinodale. Apprezzando il lavoro di ascolto svolto nella Chiesa locale, padre Costa ha sottolineato l’impegno a coinvolgere tutti anche le persone più lontane dalle comunità. “Nel corso dei lavori è emerso chiaramente come il cuore del processo di attuazione non si limiti semplicemente alla trasmissione dei contenuti di un documento o nel fornire soluzioni da applicare, ma piuttosto – ha sottolineato il consultore - nell’entrare in un’esperienza viva, capace di far percepire la bellezza del camminare insieme e la forza trasformante dell’ascolto reciproco. Si tratta innanzitutto di renderci consapevoli che ogni battezzato è responsabile della missione della Chiesa”.

Sinodalità, "stile, mentalità e cultura"

Il cardinale Mario Grech, segretario generale della Segreteria Generale del Sinodo, in un messaggio ha ricordato che il Sinodo sta vivendo la sua fase principale. “Nessun documento e nessuna riforma, in realtà, possono essere veramente incisivi se non entrano nel vivo del cammino delle Chiese, tra loro così diverse per storia, cultura, tradizioni, potenzialità e sfide. Il cammino della recezione è così, inevitabilmente, un cammino di inculturazione, tema sul quale le Chiese d’Africa sono da sempre all’avanguardia”. “La sinodalità – ha aggiunto - prima che dottrina, è stile, mentalità, cultura: uno stile di Chiesa in cui lo stesso ministero episcopale, pur nella sua centralità insostituibile, si comprende e si esercita ‘insieme’ agli innumerevoli ministeri e carismi che Dio elargisce alla sua Chiesa per l’evangelizzazione del mondo”. Quella della Conferenza episcopale ruandese è una delle numerose iniziative messe in campo a vari livelli da Chiese locali o organismi ecclesiali. Alcune di queste sono presentate sul sito: synodresources.org.