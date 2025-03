Semeraro: Salvo D’Acquisto, esempio luminoso dell'amore per la famiglia

Nella Messa dopo il decreto per la venerabilità del Servo di Dio presso la basilica di Santa Chiara a Napoli, il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi ha evidenziato le tre “giovinezze” del vicebrigadiere che diede la vita per salvare quella di 22 persone catturate dai nazisti. La morte non fu per lui la “fine”, ma la "primavera" della sua vita

Edoardo Giribaldi – Città del Vaticano

Le tre "giovinezze" di Salvo D’Acquisto sono state al centro dell’omelia pronunciata oggi, 22 marzo, nella basilica di Santa Chiara a Napoli, durante la Messa celebrata dopo la promulgazione del decreto che lo ha reso venerabile. A presiedere il rito è stato il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi.

Nelle prime fasi della vita si sviluppa e si impara ad amare il "valore della famiglia". Ed è in questa prospettiva che la vicenda umana e cristiana del vicebrigadiere si propone come stimolo e incoraggiamento per una rinnovata riflessione sull’importanza dei legami familiari.

In Evidenza 12/03/2025 Semeraro: D’Acquisto eroico esempio di valori umani, civili e cristiani vissuti in divisa Il cardinale prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi ha presieduto stamani, 12 marzo, a Roma, nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura, una Messa a seguito della ...

Onestà, amore e fiducia all'ombra della famiglia

Presiedendo la liturgia nella città natale del Servo di Dio, il cardinale ha introdotto la sua omelia nel solco del brano di Vangelo letto per l'occasione, quello del figliol prodigo, collegandolo con il tempo di Quaresima.

"È il tempo nel quale dobbiamo rendere felice il cuore del Padre, il cuore di Dio, tornando sempre a lui".

Il porporato ha anche invitato a pregare con le parole del concelebrante, monsignor Santo Marcianò, ordinario militare per l’Italia, "al fine di ottenere dal Signore la grazia del miracolo - il Papa chiama il miracolo 'il sigillo di Dio sui nostri desideri' - per il quale la Chiesa si sentirà autorizzata a procedere alla sua beatificazione". Semeraro ha poi ripercorso le tappe della vita del vicebrigadiere: la sua prima giovinezza, vissuta apprendendo "l’onestà e la dedizione al lavoro" dal padre, e "l’amore verso il prossimo" dalla madre, oltre a una profonda "fiducia nella Provvidenza". Il nucleo d’affetti di D’Acquisto si allargava anche alla nonna materna, con la quale prendeva parte alle celebrazioni liturgiche e alla recita quotidiana del Rosario.

Preghiere, ma anche opere di bene

“Non basta pregare, ma bisogna fare anche opere di bene”.

Così ammoniva il vicebrigadiere in famiglia. "Non era un bigotto, era un credente", ha precisato Semeraro. Un principio che mise in pratica sin dalla giovane età, come dimostra un episodio significativo: mosso a compassione da un ragazzino "scalzo e infreddolito" che chiedeva l’elemosina, si tolse le scarpe e gliele donò.

"In questi primi doni è maturato il suo dono più grande, il dono della propria vita".

Esempio per i commilitoni

La seconda giovinezza, la seconda famiglia, fu per il Servo di Dio quella dell’Arma dei Carabinieri. Un contesto in cui, come ricordato da Semeraro, D’Acquisto "maturò in serietà e dignità". I suoi compagni d’arma hanno testimoniato il suo impegno nel servizio.

"Dimostrava di avere più anni di quanti non ne avesse in realtà".

Un commilitone lo descrisse come un uomo che "più che con le parole, era per noi di esempio, anche con la sua vita di fede". Pur profondamente dedito al dovere, non mancava di godere dei momenti di svago, tra passeggiate al Vomero, gite a Bagnoli e visite culturali a Roma. Eppure, il suo tempo libero includeva anche opere di carità, come le domeniche trascorse negli ospedali napoletani per confortare i malati.

In Evidenza 25/02/2025 Marcianò: Salvo D’Acquisto, la violenza trasformata in amore L’ordinario Militare per l’Italia, dopo il decreto firmato da Papa che rende venerabile il giovane carabiniere ucciso dai nazisti, lo definisce in un messaggio “un esempio ...

Le famiglie di D'Acquisto

“Ha amato la sua famiglia, la famiglia in cui è nato, ha amato la famiglia delle amicizie giovanili, ha amato la famiglia dell’Arma. Ha amato e servito la famiglia che gli era stata consegnata a Torrimpietra”.

Così ha detto Semeraro, citando gli Atti per il processo nella causa di beatificazione e canonizzazione di D’Acquisto. L’amore paterno e materno si arricchisce del contributo di altre "agenzie educative", quali l’ambiente ecclesiastico, la scuola e lo sport. Così come la stessa Arma dei Carabinieri, già lodata da Giovanni Paolo II come "realtà educativa", citando proprio "l'eroico comportamento" di D'Acquisto". Tuttavia, secondo il porporato, la prima e più significativa scuola di vita resta la famiglia, ciascuna con la sua peculiare "fisionomia", come quella dei nuclei del Sud Italia.

La "primavera" della sua vita

La terza giovinezza vissuta da D’Acquisto è quella, solo apparentemente, più tragica: la sua "morte eroica". Il 23 settembre 1943, alla Torre di Palidoro, un reparto nazista lo arrestò a seguito di un sospetto attentato. Per rappresaglia, ventidue civili vennero catturati e costretti a scavare la propria fossa, in vista di un’esecuzione imminente. Per salvare gli ostaggi, D’Acquisto si autoaccusò come unico responsabile, offrendo la propria vita in cambio della loro. Fu fucilato all’istante. La sua morte, tuttavia, non rappresentò una fine, bensì una "primavera". Semeraro ha concluso la sua omelia con un potente richiamo alle parole di Gesù sulla croce: "Oggi sarai con me nel paradiso".

Sono convinto che, nel cuore, questa parola di Gesù fu piu forte delle raffiche di vita che lo condannavano a morte. Queste parole, anche Salvo D’Acquisto, morendo, le senti nel cuore. Donò la vita ed è per questo che egli è in Paradiso.