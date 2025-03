Il Rosario per il Papa dal 14 marzo ogni giorno in Piazza San Pietro alle 19.30

A partire da oggi, la preghiera mariana con i cardinali residenti a Roma, membri e collaboratori della Curia Romana e della diocesi di Roma viene nuovamente recitata sul sagrato della basilica vaticana. Aperto a tutti, l’evento può essere seguito anche in streaming sul portale Vatican News e sui canali social e in diretta sulla Radio Vaticana. Stasera la meditazione dei misteri dolorosi è animata dal Dicastero per la Comunicazione

Vatican News

Torna in Piazza San Pietro il Rosario per la salute del Papa organizzato dalla Segreteria di Stato e dalla diocesi di Roma. L’appuntamento, a partire da oggi è, ogni giorno, alle 19.30, con i cardinali residenti a Roma, membri e collaboratori della Curia Romana e della diocesi di Roma. Alla preghiera mariana, partita il 24 febbraio scorso "raccogliendo i sentimenti del popolo di Dio", possono partecipare tutti coloro che lo desiderano. È possibile seguire l’evento anche in streaming sul portale Vatican News e sui canali social e in diretta sulla Radio Vaticana. Stasera, ha fatto sapere la Sala Stampa della Santa Sede, è il Dicastero per la Comunicazione ad animare il Rosario. Presente il prefetto Paolo Ruffini, guida la meditazione dei misteri Dolorosi il segretario, monsignor Lucio Ádrian Ruiz.

I fedeli pregano in piazza San Pietro

Un appuntamento di preghiera che si ripete dal 24 febbraio

La preghiera mariana è iniziata il 24 febbraio e fino all’8 marzo si è svolta alle 21 in piazza San Pietro e nella Basilica Vaticana. Dal 9 al 13 marzo, nel corso degli Esercizi Spirituali della Curia romana nell’Aula Paolo VI alle 18, dopo la meditazione pomeridiana a cura del predicatore pontificio padre Roberto Pasolini e i Vespri. Il Rosario ha riunito ogni sera fedeli, sacerdoti, religiose e religiosi ma anche famiglie, semplici cittadini e turisti, che, spesso con fiaccole in mano, hanno voluto esprimere la vicinanza e l'affetto per Francesco ancora ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio. Informato dell’iniziativa di preghiera, il Pontefice, il 6 marzo scorso, ha fatto giungere un messaggio audio registrato in ospedale per esprimere la propria gratitudine: “Vi ringrazio di cuore per le preghiere per la mia salute. Che Dio vi benedica”.

Il sagrato della Basilica Vaticana