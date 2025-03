Il cardinale Farrell guida in Aula Paolo VI il Rosario per il Papa

Dopo la Meditazione pomeridiana degli Esercizi spirituali, la Curia Romana in Sala Nervi alle 18.00 recita la preghiera mariana per la salute di Francesco, che fino a ieri sera si è svolta in piazza San Pietro. Da oggi fino al 14 marzo si tiene può essere seguita dagli schermi nella medesima piazza o attraverso i media vaticani. A introdurre i Misteri della Gioia è il prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

