Vaticano, dal 21 marzo le prediche di Quaresima: aperte quest'anno a tutti i fedeli

Sul tema "Ancorati in Cristo. Radicati e fondati nella speranza della Vita nuova", vengono proposte, nei quattro venerdì che precedono la Settimana Santa, da padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia. Possono partecipare tutti coloro che lo desiderano

Vatican News

Guardare Gesù "come l'ancora sicura e salda la cui speranza non delude". Inviteranno a meditare in questa direzione le quattro prediche di Quaresima proposte in Vaticano da questa settimana che quest'anno sono aperte a tutti i fedeli che desiderano partecipare.

Nei quattro venerdì che precedono la Settimana Santa, sul tema "Ancorati in Cristo. Radicati e fondati nella speranza della Vita nuova" - rende noto la Sala Stampa della Santa Sede - padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, offrirà le seguenti riflessioni: "Imparare a ricevere – La logica del Battesimo" il 21 marzo; "Andare altrove – La libertà nello Spirito" il 28 marzo; "Saperci rialzare – La gioia della Risurrezione" il 4 aprile; "Dilatare la speranza – La responsabilità dell’Ascensione" l'11 aprile.

Le prediche di Quaresima si terranno alle 9 nell'Aula Paolo VI, tranne quella del 4 aprile che si svolgerà nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico vaticano.

Le meditazioni aiuteranno a comprendere quanto importante sia "accogliere il dinamismo della conversione del Vangelo" e "lasciarsi plasmare dallo Spirito come nuove creature" per "rimanere ancorati in Lui, non solo a parole, ma nei fatti e nella verità", si legge nell'invito della Prefettura della Casa Pontificia. Evidenzieranno, inoltre, che la speranza "ci esorta a camminare senza perdere di vista la grandezza della meta alla quale siamo detinati, il Cielo", come scrive Papa Francesco nella bolla di indizione del Giubileo Spes non confundit. La vita di Gesù "è una scuola di umanità", conclude l'invito, e in essa è possibile "riconoscere tutti i passi che sevono e ci mancano per poter camminare lieti verso il Regno di Dio".