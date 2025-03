Pasolini: il Battesimo, non un rito culturale ma una vita che rinasce in Dio

Nella sesta meditazione degli esercizi spirituali della Quaresima tenuti alla Curia Romana, in comunione col Papa, in Aula Paolo VI, il predicatore pontificio riflette sul sacramento che apre alla vita cristiana: implica fidarsi di Dio e lasciarsi condurre verso orizzonti inesplorati

Il cammino della salvezza si manifesta come una rinascita spirituale, illustrata nel Vangelo di Giovanni attraverso il dialogo tra Gesù e Nicodemo. Gesù afferma che per vedere il Regno di Dio occorre “rinascere dall'alto”, un concetto che sconcerta Nicodemo e che richiama la necessità di un cambiamento profondo e radicale. Questa trasformazione non è semplice e spesso suscita timore, poiché richiede di abbandonare certezze e schemi consolidati.

Gesù spiega che la rinascita avviene attraverso l’acqua e lo Spirito, non come un ritorno biologico all'infanzia, ma come una nuova apertura all'azione dello Spirito. Molti temono il cambiamento e cercano di aggrapparsi a esperienze passate, ma la vera rinascita implica fidarsi di Dio e lasciarsi condurre verso orizzonti inesplorati. Questo passaggio ricorda l'Esodo di Israele nel deserto, dove il popolo temeva la morte, ma trovava salvezza volgendo lo sguardo a un segno offerto da Dio. Oggi, il segno della salvezza è Cristo innalzato sulla croce.

Il battesimo rappresenta il simbolo di questa nuova vita: non un cambiamento immediato e visibile, ma l'inizio di un cammino di trasformazione. Tuttavia, nella storia, l’efficacia del battesimo si è affievolita, divenendo spesso un rito culturale più che una scelta di fede consapevole. Questo ha portato a una crisi della Chiesa, in cui la vita cristiana appare distante e astratta per molti.

Gesù invita a una scelta radicale: anteporre la relazione con Lui a ogni altro legame, non come negazione degli affetti, ma come riconoscimento che solo in Dio si trova la vera vita. Questo comporta il coraggio di “perdere la propria vita” nel senso biologico e psichico, per ritrovarla nella dimensione eterna.

Infine, Gesù usa la metafora del parto per spiegare che la rinascita spirituale è un passaggio doloroso ma necessario. Ogni persona è chiamata a uscire dai propri “grembi” di origine per accogliere la pienezza della vita eterna. San Francesco è un esempio di chi ha abbandonato ogni sicurezza per abbracciare pienamente la vita nuova in Cristo.

In definitiva, la vera rinascita non è un’illusione, ma una realtà accessibile a chi si lascia trasformare dallo Spirito, vivendo già ora la promessa dell'eternità.