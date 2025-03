Pagazzi nominato archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa

Finora segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, succede a monsignor Angelo Vincenzo Zani che ha compiuto 75 anni lo scorso 24 marzo

Vatican News

Il Papa ha nominato oggi, 28 marzo, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa monsignor Giovanni Cesare Pagazzi, finora segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Succede a monsignor Angelo Vincenzo Zani, che lo scorso 24 marzo ha compiuto 75 anni e che ha ricoperto la carica per circa tre anni.

Monsignor Pagazzi è nato a Crema l’8 giugno 1965, ordinato presbitero il 23 giugno 1990, è stato vicario parrocchiale presso la parrocchia dei Santi Bassiano e Fereolo di Lodi e si è poi dedicato agli studi, conseguendo la licenza e il dottorato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. È stato docente in diversi istituti e università e all'Istituto superiore di scienze religiose "Sant'Agostino" delle diocesi Crema, Cremona, Lodi, Pavia e Vigevano ha ricoperto le cariche di direttore e vice-direttore. Dall'ottobre del 2019 è professore ordinario di ecclesiologia e comunità familiare, coordinatore della ricerca e membro dell'équipe di presidenza del Pontificio Istituto Teologico "Giovanni Paolo II" per le Scienze del matrimonio e della famiglia di Roma.

Il 26 settembre 2022 è stato nominato da Papa Francesco segretario del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, mentre il novembre dell'anno dopo lo stesso Pontefice lo ha elevato alla dignità episcopale, nominandolo arcivescovo titolare di Belcastro. Ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 10 febbraio 2024 dal cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.