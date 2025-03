Per Pasqua nuova illuminazione della Cupola di San Pietro

Procedono in queste settimane i lavori per una nuova illuminazione del capolavoro architettonico progettato da Michelangelo. La luce sarà più intensa, uniformemente distribuita e ottenuta con il massimo risparmio energetico

Paolo Ondarza – Città del Vaticano

Entro Pasqua la Cupola di San Pietro sarà dotata di un’illuminazione di ultima generazione che ne esalterà le forme disegnate da Michelangelo. Il progetto portato avanti dalla Fabbrica di San Pietro rientra nell’ambito di una riorganizzazione del sistema generale di illuminazione della Basilica che in futuro riguarderà anche la facciata. In queste settimane si sta provvedendo alla sostituzione delle vecchie lampade con nuove di ultima generazione.

Le nuove lampade posizionate nella parte bassa del tamburo della Cupola

Lampade regolabili

Nei prossimi giorni sarà installato un sistema di regolazione di intensità. Le lampade sono infatti "dimmerabili" - e cioè appunto ad intensità regolabile - e consentiranno di trovare la giusta armonia per valorizzare la cupola, simbolo della Città Eterna. L’intervento è finalizzato a perseguire ulteriormente ottimizzazione e risparmio energetico con una luce più intensa, calibrata e ben distribuita.

Il busto di Michelangelo Buonarroti ai piedi della Cupola di San Pietro

Massima valorizzazione di un capolavoro

Leggi Anche 17/12/2024 La Cupola che tocca il cielo 42 metri di diametro, 133,30 di altezza. Progettata dai più grandi maestri dell’architettura rinascimentale italiana, la Cupola di San Pietro fonde nella perfezione delle sue forme ...

Finora le lampade erano posizionate nella parte alta del tamburo: attualmente è in corso la posa nella parte bassa. Entro la Settimana Santa saranno installate anche sulla parete esterna delle navate e del transetto della Basilica per favorire una massima godibilità notturna e un maggior impatto visivo della cupola, incontrastato capolavoro architettonico rinascimentale.

I lavori si stanno svolgendo con grande attenzione e meticolosità anche durante le ore notturne per testare la qualità dell'illuminazione. Il progetto rientra in una serie di interventi di manutenzione periodica che la Fabbrica di San Pietro svolge per preservare e valorizzare la Basilica e le sue strutture artistiche.

Un dettaglio di una delle nuove lampade collocate nella parte bassa del tamburo della Cupola di San Pietro