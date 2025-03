Lev, il libro di padre Sapienza “L'Anno Santo con Paolo VI"

Il reggente della Casa Pontificia cura un’opera che attraverso un’antologia di discorsi, omelie, lettere e udienze di Papa Montini aiuta a riscoprire il senso del Giubileo come “evento di profondo rinnovamento interiore”, che aiuta ad affrontare “le nuove sfide con fede e resilienza”

Vatican News

Il Giubileo iniziato da qualche mese è un evento che si muove sempre tra cronaca e storia, modernità e tradizione. Non fu diversamente per quello che Paolo VI proclamava per il 1975, dieci anni dopo la fine del Concilio, nel segno del “rinnovamento e della riconciliazione”, così come Papa Francesco lo ha indetto imperniandolo sul tema della speranza. Padre Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia, torna ai mesi di 50 anni fa con il volume L’Anno Santo con Paolo VI, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, che sarà disponibile da domani, 7 marzo.

Le carte che ricordano un'epoca

Padre Sapienza, si legge in una nota di presentazione del libro, richiama l’esperienza vissuta da Papa Montini “quando, nonostante dubbi e difficoltà, decise di mantenere viva la tradizione iniziata nel 1300”. Il volume si snoda attraverso un’antologia di discorsi, omelie, lettere e udienze di Paolo VI che aiutano il lettore a riscoprire il significato del Giubileo “come evento che, lontano dalle apparenze, è un invito a un profondo rinnovamento interiore”.

Tempo di gioia profonda

La lettura spazia dalle esperienze personali di Papa Montini alle riflessioni teologiche e spirituali, aiutando a esplorare il significato dell’Anno Santo “come tempo di grazia nella Chiesa di oggi. È un libro - sottolinea la nota - che invita a riscoprire la bellezza del Giubileo come un periodo di rinnovamento e di gioia profonda, in cui i fedeli sono chiamati a essere testimoni e messaggeri di speranza per il mondo intero, affrontando le nuove sfide con fede e resilienza”.