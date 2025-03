"La vita è sempre un bene", un sussidio del Dicastero Laici, famiglia e vita

Il 25 marzo ricorre il trentesimo anniversario della enciclica "Evangelium vitae" e viene pubblicato un documento su come avviare processi ecclesiali per promuovere una pastorale della vita umana al fine di difenderla, custodirla e promuoverla nei vari contesti geografici e culturali, in questo tempo di gravissime violazioni della dignità dell’essere umano

“La vita è sempre un bene (Evangelium vitae, 31) e come tale va presentata, custodita, valorizzata in ogni situazione”. Con queste parole, il cardinale Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, introduce la pubblicazione del sussidio dal titolo La Vita è sempre un bene. Avviare processi per una Pastorale della Vita umana (LEV 2025), che esce oggi in occasione della celebrazione dei trent’anni della lettera enciclica Evangelium vitae.

Una vera e propria pastorale della vita umana

Nell’introduzione al sussidio, il cardinale Kevin Farrell scrive: "In un tempo di gravissime violazioni della dignità dell’essere umano, in tanti Paesi tormentati da guerre e da ogni genere di violenza (specialmente su donne, bambini prima e dopo la nascita, adolescenti, persone con disabilità, anziani, poveri, migranti) è necessario dare forma ad una vera e propria pastorale della vita umana, per mettere in pratica quanto ribadito anche dalla recente dichiarazione Dignitas infinita del Dicastero per la Dottrina della Fede al n.1: 'Una dignità infinita, inalienabilmente fondata nel suo stesso essere, spetta a ciascuna persona umana, al di là di ogni circostanza e in qualunque stato o situazione si trovi'. La vita di ogni uomo e di ogni donna va, pertanto, sempre rispettata, custodita, difesa. Questo principio, riconoscibile anche dalla sola ragione, va attuato in ogni Paese, in ogni villaggio, in ogni casa".

Promuovere la dignità di ogni persona

Il sussidio è frutto di un dialogo costante con i vescovi: “Destinatari principali di questo sussidio pastorale sono i vescovi che, nelle frequenti visite ad limina alla Santa Sede, hanno sempre ribadito l’urgenza di una spinta a custodire e promuovere la vita e la dignità di ogni persona umana”, ha commentato monsignor Dario Gervasi, segretario aggiunto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. In un webinar organizzato dal Dicastero nel 2024 con i responsabili degli uffici Famiglia e vita delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo, poi, ha avuto inizio un processo comune di sviluppo della pastorale per la vita umana, alla luce dei recenti impulsi dati dal documento Dignitas infinita.

Un cammino in ogni diocesi

Al servizio di questo processo, il sussidio è una proposta che suggerisce, altresì, come applicare il metodo sinodale del discernimento nello Spirito riguardo ai numerosi temi legati alla vita umana e alle modalità per difenderla, custodirla e promuoverla nei vari contesti geografici e culturali. “In un dialogo comune - continua Gervasi - si vuole sostenere il cammino di ogni diocesi perché possa investire le risorse necessarie ad una formazione più efficace dei laici e aumentare la sensibilizzazione delle nuove generazioni al valore della vita umana”.