Isola Tiberina, inaugurato il nuovo Pronto Soccorso ristrutturato e ampliato

Nuovo passo verso l’eccellenza sanitaria e la risposta alle emergenze. Rinnovati gli spazi, dotati di apparecchiature di ultima generazione. Attenzione particolare alle emergenze mediche legate al Giubileo 2025, all'interno aperta inoltre la “Culla per la vita”

Vatican News

È stato inaugurato oggi, 19 marzo, a Roma, il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola. Ora disporrà di una superficie di 700 metri quadri invece dei precedenti 450 metri quadri, con percorsi dedicati per le diverse tipologie di emergenza, incluso quello specifico e ‘storico’ per la struttura per ostetricia e ginecologia. Rinnovati pure gli spazi per la diagnostica radiologica e migliorata la viabilità esterna, garantendo un accesso più rapido e sicuro alle ambulanze. E all'interno è stata inaugurata inoltre la “Culla per la vita” una struttura accessibile dall'esterno e dove le madri in difficoltà possono lasciare, in anonimato, i neonati in piena sicurezza per il bambino.

Alla inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri. Nell’Aula magna sono intervenuti anche Paolo Nusiner e Daniele Piacentini, presidente e direttore generale dell’Ospedale, insieme a Nicoletta Zampillo Del Vecchio, presidente Fondazione Leonardo Del Vecchio.

Un nuovo passo per eccellenza ed emergenze

Inaugurato nel settembre 2022, l’Ospedale è frutto dell’incontro tra tradizioni, esperienze e competenze del Fatebenefratelli e del Policlinico Gemelli. Con l’inaugurazione di oggi compie un altro passo verso l’eccellenza sanitaria e la risposta alle emergenze. Il nuovo Pronto Soccorso è dotato infatti di apparecchiature di ultima generazione, un’area di osservazione breve intensiva (Obi) completamente rinnovata e una razionalizzazione degli spazi interni per rendere più efficace la gestione delle emergenze. Innovazioni utili a rispondere alle esigenze dei pazienti, con un'attenzione particolare alle emergenze mediche legate al Giubileo 2025. La struttura avrà quattro sale visite, quattro posti letto e otto in astanteria.

L’intervento, parte di un piano di rilancio più ampio, ha comportato un investimento complessivo di 6 milioni di euro, destinati al miglioramento della viabilità esterna, alla ristrutturazione del Pronto Soccorso e all'implementazione di innovazioni tecnologiche. L’investimento edile e infrastrutturale è stato sostenuto per la totalità da SIT (Società Isola Tiberina) e Confcommercio.

Risposta efficace alle esigenze della comunità

Con oltre 31 mila accessi annuali, più di 15 ambulanze ogni giorno il nuovo Pronto Soccorso è ora in grado di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze della comunità. “Questo progetto - ha detto Piacentini - è frutto di un grande lavoro di squadra e di un forte impegno nell’innovazione e nell’accoglienza. Oggi possiamo garantire un servizio di emergenza ancora più efficiente e tecnologicamente avanzato, con l'obiettivo di offrire cure tempestive e di alta qualità a tutti i pazienti che vi accedono”. Inoltre, ha aggiunto, “consente ai professionisti medici, infermieri, ostetriche, tecnici e personale di supporto di lavorare in un ambiente sicuro e funzionale per assicurare la migliore risposta ai bisogni di salute”.