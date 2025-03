Hebdomada Papae, il Gr in latino dell'8 marzo

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: gli aggiornamenti, nel corso della settimana, sullo stato di salute del Papa; le intenzioni di preghiera per il mese di marzo; gli esercizi spirituali della curia romana in comunione con il Pontefice

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die octávo mensis Mártii anno bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

Hebdómadae decúrsu quae de Pontíficis valetúdine evéniunt.



Precatiónis Francísci propósitum mense Mártio tenéndum: vénia áptius est medicaméntum ad famílias curándas, quae in discrímine versántur.



Quadragesimáli témpore, a die nono mensis Mártii in Urbe Vaticána exercítia spiritália agúntur, quae cum Pontífice sociántur.



Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Amadéus Lomonaco.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

NOTÍTIAE



Inítio, quaedam nova apud Sedem diurnariórum Vaticánam, hebdómadae decúrsu, de Pontíficis valetúdine. Refert Eugénius Murrali.

Francíscus Papa in Valetudinário Gemelli adhuc manet. Hac hebdómada quaedam nova nuntiántur. Sedes diurnariórum Sanctae Sedis cunctis nuntiávit praetérito die quarto mensis Martii, quod ad Pontíficis valetúdinem áttinet, eum febri carére, usque vígilem, curatióni óperam dantem ac sui cómpotem atque “condiciónes stábiles mansísse”, neque “respiratiónis inópiam exstitísse, neque broncospásmum evenísse”. Die tértio mensis Mártii medicórum commentárii duos evéntus rettulérunt perquam insufficiéntis respiratiónis. Ex Sede ínsuper diurnariórum Sanctae Sedis innótuit curatiónem ac respiratiónis physiotherápiam Pontíficem produxísse. Sero diéi, áltero die mensis Mártii, eádem Sedes diurnariórum Vaticána asseveráverat valetúdinis Francísci condiciónes esse “stábiles” atque totam sanitátis rem esse implicátam et hac de cáusa “manére prognósim reservátam”.



Per precatiónis propósitum mense Mártio tenéndum ipsúmque, ántequam in Valetudinárium Gemelli se recíperet, exscríptum, Póntifex monet “ex vénia semper renovári famíliam”. Refert Márius Galgano:



“Perféctae famíliae non dantur”. Quibus ex verbis suum serit sermónem Póntifex, qui est excéptus priúsquam in valetudinárium se recíperet, in quo precatiónis mensis Mártii continétur propositum. In quálibet família quaestiónes exstant et gáudia, ásserit Póntifex, at vúlnera sanári possunt. Véniae via est ingrediénda. In televisífico núntio, quem Mundiále Precatiónis Pontíficis Rete diffúndere solet, insunt imágines familiárum totíus terrárum orbis in ipsis vitae locis vel in audiéntia apud Pontíficem. Compléxus et iánuae cláusae, siléntia et detectiónes reperiúntur. Ad orándum hortátur Póntifex “ut famíliae seiúnctae ex vénia eórum vúlnerum sanatiónem inveníre possint, in suis differéntiis mútuas divítias reperiéntes”. “Dei grátia – per núntium planum facit Francíscus – nobis ignoscéndi tríbuit robur atque pacem affert, quóniam a tristítia ac potíssimum ab ódio éxpedit”.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE



Die nono mensis Mártii, prima Quadragésimae domínica, Románae Cúriae exercítia spiritália incohabúntur. Quae usque ad diem quartum décimum mensis Mártii producéntur “in spiritáli communióne” cum Pontífice. Meditatiónes propónet pater Robértus Pasolini, Domus Pontifíciae praedicátor, quarum arguméntum “spes vitae aetérnae”.



Haec dicénda censúimus, nova, próxima hebdómada.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

8 marzo 2025

TITOLI

Gli aggiornamenti, nel corso della settimana, sullo stato di salute del Papa

Intenzioni di preghiera per il mese di marzo, Francesco: il perdono è la migliore medicina per curare le famiglie in crisi

Quaresima, dal 9 marzo in Vaticano gli esercizi spirituali in comunione con il Papa

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Amedeo Lomonaco e bentornati all’ascolto del notiziario in lingua latina.

SERVIZI

In apertura, alcuni aggiornamenti della Sala Stampa vaticana, nel corso della settimana, sullo stato di salute del Pontefice. Il servizio di Eugenio Murrali:

Prosegue il ricovero di Papa Francesco al Gemelli. Per quanto riguarda alcuni aggiornamenti nel corso della settimana, si deve registrare che nella consueta comunicazione ai giornalisti, la Sala Stampa della Santa Sede ha informato lo scorso 4 marzo che le condizioni cliniche del Pontefice, “rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato”, si sono “mantenute stabili” e che non si sono presentati “episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo”. Il 3 marzo il bollettino medico riferiva di due episodi di insufficienza respiratoria acuta. La Sala Stampa della Santa Sede aveva inoltre reso noto che il Papa ha proseguito la terapia e la fisioterapia respiratoria. Nel tardo pomeriggio del 2 marzo, la Sala Stampa vaticana aveva fatto sapere che Francesco è in condizioni cliniche “stabili” e che il quadro clinico è complesso e per questo “la prognosi rimane riservata”.

Nel messaggio con le intenzioni di preghiera per il mese di marzo, registrato prima del ricovero al Gemelli, il Papa ricorda che “il perdono rinnova sempre la famiglia”. Il servizio di Mario Galgano:

"Le famiglie perfette non esistono". È il presupposto da cui muove il Papa per il suo messaggio - registrato prima del suo ricovero ospedaliero - con le intenzioni di preghiera per il mese di marzo. In ogni famiglia ci sono problemi e gioie, evidenzia il Pontefice, ma le ferite possono essere curate. La via è il perdono. Nel video diffuso come di consueto dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa, compaiono immagini con famiglie da tutto il mondo nei loro luoghi di vita o in udienza dal Pontefice. Abbracci e porte chiuse, silenzi e ritrovamenti. Il Papa invita a pregare "perché le famiglie divise possano trovare nel perdono la guarigione delle loro ferite, riscoprendo anche nelle loro differenze la ricchezza reciproca". “La grazia di Dio – spiega Francesco nel messaggio - ci dà la forza di perdonare e porta pace, perché libera dalla tristezza e, soprattutto, dal rancore”.

NOTIZIE

Iniziano il 9 marzo, prima domenica di Quaresima, gli esercizi spirituali della Curia Romana. Si svolgeranno fino al 14 marzo "in comunione spirituale" con il Papa. Le meditazioni saranno proposte da padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, sul tema “La speranza della vita eterna”.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.