Hebdomada Papae, il Gr in latino del 29 marzo

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: il Pontefice dimesso domenica 23 marzo dall’Ospedale Gemelli; il mondo rivede papa Francesco, il saluto dal Gemelli; l’appello del Papa: a Gaza tacciano subito le armi

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die undetricésimo mensis Mártii Anno Sancto bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

Valetudinárium Gemelli die tértio et vicésimo mensis Mártii relíquit Póntifex.

“Cunctis grátias réfero”. Hóminum multitúdo íterum Francíscum videt, quibus ex Valetudinário salútem dicit.

Póntifex de Gaza: arma prótenus síleant.

Salútem plúrimam ómnibus vobis audiéntibus núntios Latínos dicit Catharína Agorélius.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

NOTÍTIAE

Die domínico vicésimo tértio mensis Mártii Francíscus Papa valetudinárium relíquit, ubi fere quadragínta dies morátus est, utriúsque pulmónis morbo corréptus. Refert Eugénius Murrali:

Post a die quarto décimo mensis Februárii quam in valetudinário est morátus Póntifex, utriúsque pulmónis morbo corréptus, die vicésimo áltero mensis Mártii vésperi ex diurnariórum percontatiónibus apud Valetudinárium Gemelli id innótuit: “Francíscus Papa cras dimittétur”. Postquam gravióra est passus, eiúsque salus in discrímen venit, libéllis, communicatiónibus, officiósis falsísque núntiis máxime per sociália instruménta evulgátis, atque per terrárum orbem ex continuátis precatiónibus, Francíscus Domum Sanctae Marthae in Vaticána Urbe rédiit, ubi valetúdini recuperándae, duos saltem menses, óperam daret. Ad medicórum mentem curátio est extrahénda, atque suadétur ut hóminum manípuli ne conveniántur neve sínguli.



Antéquam valetudinárium deséreret, e valetudinárii maeniáno prospectávit Póntifex, primum ex quo témpore illuc est dedúctus, ex Angélica Precatióne benedictúrus. Refert Olga Sakun:

“Cunctis grátias persólvo”, flébili voce dixit Póntifex. Perínde ac per diurnariórum percontatiónes promíssum fécerat, e quintae contignatiónis maeniáno prospectávit atque die tértio et vicésimo mensis Mártii adstántes ex Angélica Precatióne benedíxit, priúsquam valetudinárium deséreret. Tria mília fidélium ante Valetudinárium Gemelli adstábant plaudéntes et item clamántes “Francíscum, Francíscum!”, “te amámus!”, “pro te hic sumus!”. Manus éxtulit Póntifex benedictúrus aeque ac póllices ac deínceps dóminam salutávit flavórum florum fascículum gestántem: “proba est!”. Valetudinário relícto, ad Sanctam Maríam Maiórem se cóntulit, Vírginem Maríam precátum, eíque se tuénti grátias actúrus, quae est Salus Pópuli Románi.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Per scriptum pro Angélica Precatióne comparátum Francíscus Papa, valetudinárium relictúrus, ásserit pluris esse patiéntiam, quae ad conversiónem impéllit. Sollicitúdinem diláudat Póntifex sanitátis ministrórum, qui eum in valetudinário deversántem curavérunt, aegritúdinem déinceps osténdit, quod in Gaza dimicátio íterum exársit. Bona inest spes de foedere icto inter Azerbaigiánam et Arméniam.

In áltera Pontíficis catechési, cuius arguméntum “Iesu vita. Occúrsus”, pro Generáli Audiéntia die vicésimo sexto mensis Mártii comparáta, quae ob Francísci valetúdinem est deléta, ipse de collóquio dísserit inter Christum et Samaritánam.

Finis fit loquéndi, próxima hebdómada rursus ad vos. Valéte.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

29 marzo 2025

TITOLI

Il Pontefice dimesso domenica 23 marzo dall’Ospedale Gemelli

“Grazie a tutti!” - Il mondo rivede papa Francesco, il saluto dal Gemelli

L’appello del Papa: a Gaza tacciano subito le armi

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Katarina Agorelius e bentornati all’ascolto del notiziario in lingua latina.

SERVIZI

Domenica 23 marzo Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale dopo una degenza di quasi quaranta giorni per una polmonite bilaterale. Il servizio di Eugenio Murrali:

Dopo il lungo ricovero, dal 14 febbraio, a motivo della polmonite bilaterale polimicrobica, la notizia è arrivata all’inizio della conferenza stampa della sera del 22 marzo al Policlinico Gemelli: “Papa Francesco sarà dimesso domani”. Dopo episodi di crisi che hanno fatto rischiare la vita al Pontefice, dopo bollettini, comunicati, news ufficiali e fake news diffuse soprattutto tramite i social, e dopo una catena ininterrotta di preghiera nei cinque continenti, Francesco è tornato a Casa Santa Marta in Vaticano, dove ha iniziato una lunga convalescenza di almeno due mesi. I medici hanno comunicato il prosieguo delle terapie e che sono sconsigliati incontri con gruppi e singoli.

Prima di lasciare l’ospedale il Papa si è affacciato, per la prima volta dall’inizio del ricovero, dal balcone del Policlinico per la benedizione dell’Angelus. Ce ne parla Olga Sakun:

“Grazie a tutti!”, ha detto il Papa con voce flebile. Come promesso nella conferenza stampa del sabato, il Pontefice si è affacciato dal balcone del quinto piano e ha benedetto la folla all’Angelus il 23 marzo, prima di essere dimesso dall’ospedale. 3 mila fedeli radunati nel piazzale del Policlinico Gemelli applaudivano e gridavano il suo nome “Francesco, Francesco!”, “ti vogliamo bene!”, “siamo qui per te!”. Il Papa ha alzato le mani per benedire e tirare su i pollici e poi ha brevemente salutato una signora con in mano un mazzo di fiori gialli: “È brava!”. All'uscita dal Gemelli, si è diretto verso Santa Maria Maggiore per pregare la Salus Populi Romani e ringraziarla per la sua protezione.

NOTIZIE

Francesco, nel testo preparato per l’Angelus, l’ultimo del periodo di degenza all’ospedale, indica l’importanza della pazienza che induce gli uomini alla conversione. Il Pontefice sottolinea la premura del personale sanitario che lo ha assistito durante la degenza in ospedale ed esprime poi il dolore per la ripresa dei bombardamenti su Gaza. Speranza per l'accordo tra Azerbaigian e Armenia.

Nella seconda catechesi del Papa dedicata a “La vita di Gesù. Gli incontri", preparata per l’udienza generale del 26 marzo e che è stata annullata a causa della sua convalescenza, Francesco si sofferma sul colloquio fra Cristo e la samaritana.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.