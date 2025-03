Hebdomada Papae, il Gr in latino del 15 marzo

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: Il dodicesimo anniversario di Papa Francesco, trascorso al Policlinico Gemelli; aggiornamenti sulla salute del Pontefice nel corso della settimana; l’Angelus di domenica scorsa: “Il volontariato è profezia e segno di speranza”

HEBDOMADA PAPÆ

Notitiæ Vaticanæ Latine redditæ

Die vicesimo quarto mensis Augusti anno bismillesimo vicesimo quarto

TITULI

Duodécimus recensétur annus Francísci Pontificátus, in Valetudinário Gemelli actus.

Quaedam recentióra de Pontíficis valetúdine.

Praetéritae diéi domínicae ex Angélica Salutatióne: «Volontárium munus prophetía est ac spei signum».

Salútem plúrimam ómnibus vobis núntios Latínos auditúris dicit Eugénius Murrali.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

NOTITIAE

Operosíssimi anni sub finem, die tértio décimo mensis Mártii, duodécimum Pontificátus explétum annum celebrávit Póntifex in Valetudinário Gemelli, ubi fere mensem ob pulmónum inflammatiónem commorátur. Refert Amadéus Lomonaco.

Peráctus annus inter actuosíssima Pontificátus témpora est annumerándus: Iubilaéum, Sýnodus, Consistórium, Audiéntiae, occúrsus, tria in Itáliam itínera, tria ad éxteras Natiónes. Hunc electiónis anniversárium diem in quodam Valetudinárii Gemelli cubículo celebrávit Francíscus Papa. Atque die sexto mensis Mártii fidéles in Foro Petriáno, Rosárium precatúros, ita est allocútus: «Ex Plátea de vestris precatiónibus pro valetúdine nostra recuperánda grátias ex ánimo vobis ágimus. Hinc vos comitábimur. Deus vos benedícat et María Virgo vos tueátur. Grátias plúrimas». Hoc duodécimo anno quaedam insígnis moménti sunt acta, inter quae profécto Basílicae Papális Sancti Petri Porta reseráta, vésperi diéi quarti et vicésimi mensis Decémbris, Iubilaéo Anno Spei ineúnte. Lítterae encýclicae Diléxit Nos éditae sunt atque décimum Consistórium est celebrátum ad vigínti unum cardináles eligéndos. Saepíssime porro ad pacem adhortatiónes in quibúslibet locis conciliándam, in Ucráina potíssimum et in Vicíno Oriénte.

Hac quoque hebdómada núntii Sedis Diurnariórum Vaticánae christifidéles terrarúmque orbem de Pontíficis valetúdine certióres fecérunt. Refert Sílvia Guidi.

Pontíficis «nox quiéta tránsiit»: hic est núntius a Sede Diurnariórum mane emíssus, duodécimo Pontificátus Francísci exeúnte anno, die décimo tértio mensis Mártii. Prídie illíus diéi, vésperi, valetúdo Francísci in mélius mutáta est, sicut anteáctis iam diébus est animadvérsum: «Sanitátis condiciónes Pontíficis, quae generáliter compléxae perhibéntur, éaedem manent. Thorácis radiográphia, féria tértia perácta, meliórem eius statum confirmávit, praetéritis diébus iam recensítum». Exímiae ánimi affectiónum testificatiónes his diébus in Pontíficem convérsae sunt, sícuti Rosárium vespertínum in Vaticáno recitátum, núntii ac puerórum imágines. Francíscus tum curatiónes tum meditatiónes egit. Quemádmodum die décimo mensis Mártii Cardinális Matthaéus María Zuppi, Conferéntiae Episcopórum Italicórum Praeses, memorávit: fidéles coniungúntur in «caténa quadam universáli precatiónis».

NOTITIAE BREVIORES

«Atque dum hic sumus, tot de homínibus cogitámus, qui diversímode aegris ássident iísque Dómini praeséntiae sunt signum. ‘Miráculo hoc lenitúdinis’ nos indigémus, quod eum, qui temptátur, comitátur»: haec sunt Summi Pontíficis senténtiae, quas in Salutatióne Angélica de Voluntárii Múneris Iubilaéo prótulit.

Haec paucis expedívimus, cétera nova próxima hebdómada.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

15 marzo 2025

TITOLI

Il dodicesimo anniversario di Papa Francesco, trascorso al Policlinico Gemelli

Aggiornamenti sulla salute del Pontefice nel corso della settimana

L’Angelus di domenica scorsa: “Il volontariato è profezia e segno di speranza”

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Eugenio Murrali e bentornati all’ascolto del notiziario in lingua latina.

SERVIZI

Al termine di un anno intensissimo, il 13 marzo il Papa ha celebrato il dodicesimo anniversario dell’elezione nel Policlinico romano dove è ricoverato da quasi un mese per una polmonite. Il servizio di Amedeo Lomonaco:

Quello appena trascorso è stato uno degli anni più intensi del Pontificato: Giubileo, Sinodo, Concistoro, udienze, incontri, tre viaggi in Italia e tre all’estero. Papa Francesco ha celebrato l’anniversario dell’elezione in una stanza dell’ospedale Gemelli. E come ha detto lo scorso 6 marzo tra i fedeli riuniti per il Rosario in Piazza San Pietro: «Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza. Vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie».

Tappe fondamentali in questo dodicesimo anno, come l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, la sera del 24 dicembre, per il via al Giubileo della Speranza. Nel dodicesimo anno sul Soglio petrino anche una enciclica, la Dilexit Nos, la quarta e il decimo Concistoro per la creazione di 21 nuovi cardinali. Incessanti in questo anno gli appelli per la pace nelle terre tormentate dalla guerra, in particolare l’Ucraina e il Medio Oriente.

Anche questa settimana i bollettini della Sala stampa vaticana hanno costantemente aggiornato i fedeli e il mondo sulle condizioni di salute del Papa. Il servizio di Silvia Guidi

“La notte è trascorsa tranquilla” per il Pontefice, questo il messaggio diffuso dalla Sala stampa al mattino del dodicesimo anno del Papato di Francesco, il 13 marzo. Il bollettino della sera precedente confermava dei miglioramenti constatati nei giorni scorsi: "Le condizioni cliniche del Santo Padre, nella complessità del quadro generale, sono rimaste stazionarie. La radiografia del torace eseguita martedì ha confermato radiologicamente i miglioramenti registrati nei giorni precedenti”. Uno straordinario calore, fatto di iniziative di preghiera, tra cui la recita serale del rosario in Vaticano, messaggi, disegni di bambini, ha avvolto in questi giorni il Pontefice, che ha alternato le terapie e la meditazione. Come ha ricordato il 10 marzo il presidente della Conferenza Episcopale italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi: i fedeli sono uniti in una “catena universale di preghiera”.

NOTIZIE

“E mentre sono qui, penso a tante persone che in diversi modi stanno vicino agli ammalati e sono per loro un segno della presenza del Signore. Abbiamo bisogno di questo, del ‘miracolo della tenerezza’, che accompagna chi è nella prova”, così il testo preparato dal Santo Padre per l’Angelus nel giorno del Giubileo del volontariato.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.