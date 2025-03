Giubileo, i pellegrini alla Scala Santa: preghiamo per un mondo in pace

In aumento le persone che si recano al Santuario vicino alla Basilica lateranense. Il passionista padre Tanzola: dopo aver attraversato la Porta santa nella basilica di San Giovanni in tanti cercano spesso conforto spirituale qui da noi

Leggi Anche 25/02/2025 La scala che Cristo salì durante la Passione e il luogo più santo al mondo La tradizione li identifica nei 28 gradini del Pretorio di Pilato percorsi da Gesù prima di essere condannato a morte. Moltitudini di fedeli giungono a Roma per salirli in ...

Giordano Contu – Città del Vaticano

Un sole caldo allieta i fedeli del Giubileo a Roma. Sembra sia arrivata già la primavera. Pellegrini polacchi, italiani, statunitensi e di altre nazionalità sostano davanti al Pontificio santuario della Scala Santa. C’è chi sta in fila e attende di entrare. Altri sono appena usciti e telefonano ai loro cari per raccontare la profonda esperienza di perdono appena vissuta, immersi fra le bellezze artistiche che suscitano sensazioni celesti e sentimenti appassionati. Alcuni bambini scorrazzano nel piazzale antistante, mentre una persona con disabilità motoria raggiunge il Sancta Sanctorum grazie al montascale per invalidi.

L’itinerario giubilare

Ci sono molti gruppi parrocchiali e famiglie. «Noi veniamo da Adrara San Martino, in provincia di Bergamo», racconta a ai media vaticani Gianfranco Valceschini, che fa parte di un folto gruppo di pellegrini: «Siamo in sessantadue. Siamo venuti con don Andrea; guarda, è quello lì». Il loro itinerario prevede la visita delle quattro basiliche giubilari: «Abbiamo appena attraversato la Porta santa a San Giovanni in Laterano, poi nel pomeriggio andiamo a Santa Maria Maggiore. Oggi facciamo il giro della città e domani invece andremo a San Pietro».

Scala Santa e Sancta Sanctorum

La custodia ai padri passionisti

Padre Gennaro Tanzola, dei padri Passionisti che custodiscono il Santuario, ricorda che «in origine la Scala Santa si trovava all’interno del Palazzo Lateranense a circa 150 metri dalla sua posizione attuale. Poi Papa Sisto v decise di spostarla, per preservarla dal degrado, collocandola vicino al Sancta Sanctorum. La custodia della Scala Santa è stata affidata ai passionisti nel 1854 da Papa Pio IX. Ai lati della stessa si trovano due cappelle: quella di San Lorenzo e quella di San Silvestro. Le pitture presenti sulle pareti, realizzate dalla scuola romana, raffigurano cicli biblici e del Vangelo e avevano lo scopo di rendere accessibili le storie della Bibbia anche a coloro che non sapevano leggere». La Scala santa è tradizionalmente percorsa in ginocchio come atto di penitenza: «Ogni gradino è associato a una preghiera, dedicata alla passione di Gesù e alla richiesta di misericordia».

Le speranze per il Giubileo

Valceschini racconta così la sua esperienza alla Scala Santa: «Dolorosa. Mi fanno male le ginocchia», scherza. Gli altri pellegrini del suo gruppo ridono alla sua battuta. «Comunque non è la prima volta che vengo qui alla Scala Santa. Ci sono stato già in un altro paio di occasioni». Gli chiediamo quali sono le sue speranze per questo Giubileo: «La salute anzitutto, perché ormai abbiamo una certa età. E poi, in questo mondo c’è un grande caos. Speriamo che si sistemino un po’ tutte le cose perché non sai mai come va a finire con tutte queste guerre in corso. Secondo me la pace è a portata di mano. Vediamo come andrà. Siamo in attesa. Speriamo che si risolva tutto».

L’aumento di pellegrini

Padre Tanzola dice che «dall’inizio del Giubileo si registra un aumento significativo di pellegrini che visitano la Scala Santa. Dopo aver attraversato la Porta santa nella basilica di San Giovanni in Laterano spesso molti pellegrini cercano conforto spirituale qui da noi». Secondo un’indagine fatta prima dell’apertura del Giubileo sono diversi milioni le persone attese a Roma. Il flusso intenso di fedeli e di turisti presenti in questa domenica di febbraio alla Scala santa lo conferma: «I pellegrini qui trovano la possibilità di confessarsi, grazie ai padri che prestano anche questo servizio di riconciliazione. Le persone si fermano da noi proprio per questo, forse anche perché in basilica c’è tanta gente. In questo modo chiudono il cerchio, diciamo così, del loro cammino di rinnovata conversione, ricevendo la misericordia di Dio».

Le richieste di grazia, perdono e affidamento

Il sacerdote passionista conclude raccontando un aneddoto: «Durante il restauro dei gradini di legno, avvenuto ormai tanti anni fa, sono stati trovati numerosi biglietti con richieste di grazia, perdono e affidamento, lasciati da persone in difficoltà fisica o spirituale», dice Tanzola. Gli addetti ai lavori li trovarono quando venne tolta e poi riposizionata la struttura lignea che copriva il marmo dei gradini. Il segno tangibile di una devozione plurisecolare e del bisogno di perdono cristiano.