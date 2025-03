Giubileo e volontariato, alla Santa Croce un convegno sull'altruismo

L’ateneo pontificio ha ospitato in questi giorni un incontro di studio legato ai valori dell’ultima giornata giubilare, che ha visto radunati a San Pietro migliaia di volontari, protagonisti di “empatia, compassione, cura”

Don Paweł Rytel-Andrianik – Città del Vaticano

Il venticinquesimo convegno di studio della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università della Santa Croce si è svolto dal 6 all’8 marzo scorsi sul tema “Prospettive sull’altruismo: empatia, compassione, cura”. “Il convegno è quasi a confermare che l’altruismo è insito nella natura umana, anche se la cultura individualista ne offusca i lineamenti e la portata”, ha detto ai media vaticani don Francesco Russo, docente di Antropologia della cultura e della società all’ateneo pontificio.

Il convegno

Il convegno è parte del progetto di ricerca triennale “Per una cultura della cura: una risposta alla crisi antropologica”. Durante il convegno ci sono stati trentasette interventi presentati da studiosi provenienti da più di trenta istituzioni accademiche. Sono intervenuti medici, neuroscienziati, sociologi, pedagogisti, filosofi ed economisti.

Nel corso delle giornate di studio si sono tenuti un workshop sul tema “The ‘Home Factor’ between Self-Care, Care for Others, Care for the Environment” e una tavola rotonda intitolata “Per una cultura dell’altruismo e della cura”, con la partecipazione del mondo universitario e del volontariato.

Compassione ed empatia

Francesco Russo, membro del comitato organizzatore del Convegno, ha sottolineato che in una società ritenuta malata di individualismo sia “importante riflettere sull’altruismo, per comprenderne il suo ruolo nell’esistenza umana”. La riflessione filosofica, ha sostenuto, è necessaria perché non si può ridurre l’altruismo a qualche superficiale gesto di beneficenza, né inquadrarlo in quello che viene chiamato l’“altruismo efficace”, secondo una visione che in fondo deriva dall’utilitarismo o dall’egocentrismo, alla ricerca di un mero benessere emotivo. “L’altruismo - ha affermato il docente - è il vincolo essenziale tra l’io e il tu, ed è un tratto peculiare dell’essere umano, che implica la compassione e l’empatia”.