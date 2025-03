"Giubileo e Cultura", a Roma un concerto speciale in memoria di Morricone

L'evento, il quinto appuntamento della rassegna tematica curata dal Dicastero per l'Evangelizzazione, è in programma domenica 30 marzo, nella Chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso. L’ingresso e libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. Tra le opere che verranno eseguite la "Missa Papae Francisci", composta per il 200° anniversario della ricostituzione dell'Ordine dei Gesuiti

Vatican News

L'Orchestra Roma Sinfonietta, affiancata dal Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano e dal Coro "Claudio Casini" dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, offre domenica, 30 marzo, a Roma, nella Chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, alle 16, un concerto speciale in memoria di Ennio Morricone. L'evento, con ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti, è il quinto appuntamento della Rassegna culturale “Giubileo è cultura”, curata dal Dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, ed è un tributo alla musica sacra del grande compositore, il cui specifico repertorio riflette la straordinaria capacità di mescolare tradizione e innovazione.

Morricone e il sacro

Morricone si avvicina al sacro con una forza espressiva e una profondità spirituale uniche e la sua produzione in tale ambito trascende i confini del linguaggio musicale. Per l’insigne maestro il sacro si manifesta attraverso la sua inclinazione alla rappresentazione simbolica, un'arte che diventa esperienza condivisa e viaggio interiore, spiega un comunicato del Dicastero per l’Evangelizzazione. La sua musica riflette la propria visione del mondo che va oltre le forme convenzionali avvicinandosi al sacro come un bisogno profondo di significato. Si tratta di un approccio che si riflette anche nei suoi più celebri lavori sacri, come il "Requiem per un destino", la "Missa Papae Francisci" e l'"Ave Maria Guaranì".

La Missa Papae Francisci

La "Missa Papae Francisci", composta in occasione del 200° anniversario della ricostituzione dell'Ordine dei Gesuiti, è una delle produzioni più significative di Morricone, che negli spartiti dell’opera fonde la tradizione musicale italiana con la propria visione personale facendo dialogare il sacro e il profano. Nel concerto di domenica, la "Missa" sarà una delle composizioni protagoniste, insieme ad altri pezzi inediti che rappresentano la "sacralità" musicale dell’artista tra i più stimati al mondo. Tra i suoi lavori più rilevanti in questo ambito, la "Via Crucis" (anni '90), l'"Ave Maria Coelorum" (1995) e la "Cantata Narrazione" (2003), che riflettono la sua ricerca di spiritualità e significato. Il concerto offrirà anche l'opportunità di ascoltare la meravigliosa "Ave Maria Guaranì", dalla colonna sonora del film The Mission di Roland Joffé (1986), una delle composizioni più celebri di Morricone, che unisce la sacralità della musica religiosa alla potenza evocativa del film.