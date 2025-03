Gambetti: il ritorno del Papa sia segno di speranza per chi affronta l’ora della sofferenza

In Piazza San Pietro, il Rosario serale per il Pontefice, rientrato stamani a Casa Santa Marta dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli. A guidare la preghiera mariana, il cardinale arciprete della Basilica vaticana: "La preghiera che lo ha accompagnato in questo mese di trepidazione, continua e si fa implorazione al Signore perché lo benedica con una rapida e completa convalescenza, donandogli la forza e la salute per continuare a guidare il popolo di Dio"

"Una grande gioia il Papa è tornato a casa, e vogliamo ringraziare Dio, insieme a Maria. Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui riuniti ancora una volta in preghiera, uniti nel cuore e nello spirito per il nostro amato Santo Padre, Papa Francesco, che la Chiesa ha atteso con grande fiducia durante questo periodo di malattia. Il suo ritorno a casa, qui in Vaticano, nel cuore della Chiesa, sia segno di speranza per tutti coloro che in questo momento affrontano con coraggio e fiducia l’ora della sofferenza". Sono le parole con le quali il cardinale arciprete della Basilica Vaticana, Mauro Gambetti, ha introdotto stasera, 23 marzo, in Piazza San Pietro, il Rosario per il Papa dimesso stamani dal Policlinico Gemelli dopo un ricovero lungo oltre un mese.

L'appuntamento si è rinnovato ogni sera, dal 24 febbraio, per chiedere la grazia della guarigione del Pontefice. Questa sera una preghiera speciale per il ritorno a casa del Pontefice. "La nostra preghiera, che lo ha accompagnato in questo mese di trepidazione, continua e si fa implorazione al Signore perché lo benedica con una rapida e completa convalescenza, ridonandogli la forza e la salute per continuare a guidare il popolo di Dio con amore e saggezza, e vigore", dice Gambetti, che invita i fedeli a meditare insieme i Misteri del Santo Rosario "invocando l’intercessione di Maria, Madre della Chiesa, affinché continui a sorreggere il nostro Papa con la sua materna protezione".

La recita dei Misteri gloriosi

Davanti all’immagine di Maria Mater Ecclesiae collocata sul sagrato della Basilica Vaticana, il vicario Generale di Sua Santità ha guidato la preghiera mariana alla presenza di altri cardinali, vescovi, prelati, sacerdoti, religiosi e religiose della Curia romana e della Diocesi di Roma e di centinaia fedeli che si ritrovano anche a lume di fiaccole per affidare all’intercessione della Vergine il Successore di Pietro, che da oggi vivrà un paio di mesi di convalescenza, secondo le indicazioni dei medici. Dopo la meditazione dei Misteri gloriosi, e la recita del Salve Regina, terminate le Litanie lauretane, il celebrante ha invocato Dio perché conceda “di godere sempre la salute del corpo e dello spirito”, salvi "dai mali che ora ci rattristano" e guidi "alla gioia senza fine”. Infine l'assemblea ha intonato l’Oremus pro Pontifice ed è stata congedata dal cardinale con la benedizione.