Pasolini: agli occhi di Dio, ogni gesto d’amore ha un valore infinito, tutto con lui diventa eterno

Nell'ottava meditazione, di cui proponiamo una sintesi, degli Esercizi Spirituali della Quaresima tenuti alla Curia Romana in Aula Paolo VI, il predicatore della Casa Pontificia sottolinea che Gesù è il vero pane di vita. L’eucaristia infatti non è solo un rito, ma un’unione trasformante con Cristo.

Gesù propone l’eternità come un dono da accogliere, non come un bene da conquistare. L’episodio del giovane ricco nei Vangeli sinottici mostra il contrasto tra chi cerca la vita eterna come un premio e l’invito di Cristo a lasciar andare ogni sicurezza per seguirlo. Il giovane, incapace di distaccarsi dalle sue ricchezze, se ne va triste. Pietro allora chiede cosa riceveranno coloro che hanno lasciato tutto, e Gesù promette la vita eterna a chi si affida completamente a lui.

La difficoltà del distacco riguarda tutti: ci spaventa lasciare ciò che ci è caro, anche se la vita stessa ci costringe a farlo. Gesù invita ad anticipare questo passaggio, rendendo l’eternità una realtà già presente. L’esempio di Chiara Corbella Petrillo, che ha affrontato la malattia con fiducia, dimostra che si può vivere pienamente con Dio già su questa terra. Non si tratta di rinunce, ma di vivere intensamente, liberi da false sicurezze.

Nel Vangelo di Giovanni, Gesù si descrive come il pastore che conduce le sue pecore a pascoli abbondanti. La sua voce spinge a uscire dai recinti della paura per trovare la vera vita. Questa abbondanza si manifesta nel segno della moltiplicazione dei pani: ciò che sembra insufficiente, nelle mani di Gesù diventa sovrabbondante. Tuttavia, la folla fraintende il miracolo, cercando solo il pane materiale senza cogliere il segno di un nutrimento più profondo.

Gesù rivela che il vero pane di vita è lui stesso. Mangiare la sua carne e bere il suo sangue significa partecipare alla sua vita e accogliere la sua esistenza come nostra. L’eucaristia non è solo un rito, ma un’unione trasformante con Cristo. Giovanni, invece di raccontarne l’istituzione, sottolinea la lavanda dei piedi, evidenziando che il vero culto si manifesta nel servizio reciproco.

L’eternità non è un’illusione lontana, ma una realtà che si attua nella nostra vita quando impariamo a offrire con fiducia anche il poco che abbiamo. Agli occhi di Dio, ogni nostro gesto d’amore ha un valore infinito: tutto può diventare eterno.