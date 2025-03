Il predicatore pontificio padre Pasolini mentre tiene gli esercizi spirituali della Quaresima in Aula Paolo VI (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

CLICCA QUI per rivedere tutte le meditazioni di padre Roberto Pasolini che dal 9 al 14 marzo tiene quotidianamente in Vaticano le meditazioni quaresimali alla Curia Romana in comunione con il Papa.