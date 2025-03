Quaresima, dal 9 marzo in Vaticano gli esercizi spirituali in comunione con il Papa

Le meditazioni saranno tenute fino al 14 marzo in Aula Paolo Vi da padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia

Vatican News

Iniziano il 9 marzo prossimo, prima domenica di Quaresima, alle ore 17 in Aula Paolo VI, gli esercizi spirituali della Curia Romana, che si svolgeranno fino al 14 marzo "in comunione spirituale" con il Papa ricoverato al Policlinico Gemelli. Lo riferisce la Sala Stampa vaticana, aggiungendo che le meditazioni saranno proposte da padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, sul tema “La speranza della vita eterna” e si svolgeranno, da lunedì 10 a giovedì 13 marzo alle 9 (ora media) e alle 17 (vespri), e venerdì 14 marzo alle 9.

La Risurrezione, speranza e conforto

Nell’invito agli esercizi spirituali della Prefettura della Casa Pontificia si sottolinea che la risurrezione di Cristo, che è promessa per tutti della vita eterna, è la “speranza, essenza e culmine della fede cristiana proclamata dal Concilio di Nicea, che “è stata per secoli fonte di conforto e guida per l’umanità, illuminando il senso ultimo dell’esistenza”. Col tempo, si legge ancora, "su questa promessa si è depositata una sorta di polvere, con un velo che ne ha offuscato il significato profondo". In questa "speciale Quaresima che si celebra nell'anno giubilare, prosegue la nota, "desideriamo contemplare la vita eterna non come qualcosa che accadrà un giorno, ma come una grazia che illumina fin d'ora la nostra esistenza". Le prove e sofferenze che "continuano a segnare il cammino dell'umanità", conclude l'invito, sono "solo l'ombra di una gloria che attende di manifestarsi in noi: la promessa di eternità a cui Dio ci ha chiamati fin dal principio".