Il cardinale Parolin incontra il presidente della Lituania (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Il cardinale Parolin riceve in udienza il presidente della Lituania

Gitanas Nausėda a Roma per il pellegrinaggio giubilare nazionale. Oggi udienza nel Palazzo Apostolico con il segretario di Stato, accompagnato dall'arcivescovo Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Nei colloqui focus sulle prospettive di pace in Ucraina

Vatican News Nella mattinata di oggi, 3 marzo, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, ha ricevuto in udienza il presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nausėda, che partecipa al pellegrinaggio giubilare nazionale. Colloqui in Segreteria di Stato "Durante il cordiale colloquio, in Segreteria di Stato - informa un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede - è stato espresso compiacimento per i buoni e fruttuosi rapporti bilaterali, rilevando il positivo contributo della fede cristiana nella società lituana. Ci si è soffermati su questioni di carattere regionale ed internazionale, con particolare riferimento alle prospettive di pace in Ucraina".