Fernández: per queste 7 ragioni abbiamo bisogno di Papa Francesco

Il prefetto del Dicastero per la Dottrina della fede sul ritorno del Pontefice in Vaticano

Vatican News

Ci sono sette buone ragioni per le quali abbiamo bisogno di Papa Francesco. Ne è convinto il cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della fede, che le ha indicate al sito web Religion Digital.

La prima: perché "è un uomo di Dio, visibilmente innamorato del Vangelo di Gesù".

Poi perché "vede oltre, con un'intuizione non comune che trascende ogni immediatezza".

La terza: "Perché ha un coraggio a prova di bomba che gli permette di dire ciò che i politici tacciono".

La quarta: "Perché è un poeta, che con gesti e poche parole riassume ciò che altri non riescono a esprimere con lunghe elucubrazioni".

La quinta: "Perché è coerente, austero, impegnato, capace di dare il massimo".

La sesta: "Perché è la voce più potente dei poveri e degli abbandonati di questa terra".

Infine, l’ultima: "Perché questo mondo ha bisogno di un padre, di qualcuno che rifletta la paternità di Dio come lui".