Nella Basilica di San Pietro l'antico rito della “Statio Quaresimale"

La tradizionale "sosta" che nei quaranta giorni della Quaresima viene osservata a Roma in una delle chiese che conservano le memorie dei martiri, fa tappa oggi 15 marzo in Vaticano, alle 18. Prevista l’ostensione della reliquia della lancia di Longino, il centurione romano che trafisse il costato di Gesù, cui seguirà la celebrazione all’Altare della Cattedra presieduta dal cardinale Gambetti

Vatican News

Si svolge oggi, sabato 15 marzo, alle 18, nella Basilica di San Pietro la “Statio Quaresimale”, l’antico rito della tradizione romana che nei quaranta giorni della Quaresima, secondo un calendario prestabilito, prevede la sosta di fedeli e pellegrini in una delle chiese di Roma che conservano le memorie dei martiri. Si recitano, quindi, le litanie dei santi con una breve processione e viene poi celebrata l’Eucarestia.

L’ostensione della reliquia della lancia di Longino

Nel sabato che precede la seconda domenica di Quaresima, la “Statio” si svolge nella Basilica vaticana, dove la processione accompagnata dalle litanie giunge fino alla Loggia della Veronica. Qui avviene l’ostensione della reliquia della lancia di Longino, il centurione romano che trafisse il costato di Cristo. Presiede poi la celebrazione eucaristica all’Altare della Cattedra il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica papale di San Pietro, con la presenza dei canonici della Basilica, dei sacerdoti che vorranno concelebrare e del popolo di Dio.

Le prossime “stationes”

La prima “Statio Quaresimale” ha avuto luogo il mercoledì della Ceneri, nella Basilica di Santa Sabina. Domenica 16 marzo, seconda di Quaresima, la “Statio” si terrà a Santa Maria in Domnica alla Navicella alle 19. Lunedì, 17, invece, i fedeli si ritroveranno per celebrare il tradizionale rito nella chiesa di San Clemente, nei pressi del Colosseo, alle 18.30, mentre martedì, alle 18, potranno recarsi a San Saba, all’Aventino. Mercoledì 19 marzo sarà invece la Basilica di Santa Cecilia in Trastevere ad ospitare, alle 17.30, la liturgia; stesso orario e stessa zona, ma nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, il giorno seguente, giovedì 20 marzo. Mentre venerdì sarà la volta della chiesa di San Vitale in Fovea, alle 18.30. Sabato, 22 marzo, alle 19, l’appuntamento è ai Santi Marcellino e Pietro al Laterano e il 23 marzo, terza domenica di Quaresima, a San Lorenzo fuori le Mura alle 18.30.