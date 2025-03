Ad Athletica Vaticana il premio per la promozione dei valori dello sport

La polisportiva della Santa Sede insignita del prestigioso "Italian Sportrait Awards", Oscar degli sport inclusivi

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

La cerimonia di consegna dell'Italian Sportrait Awards - che si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, 3 marzo, nello “Spazio Rossellini” in via della Vasca Navale a Roma - è stata caratterizzata dal forte e affettuoso applauso degli sportivi e degli ospiti presenti, proprio nel momento della consegna del premio all'associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede, Athletica Vaticana. Un applauso rivolto idealmente a Papa Francesco, come segno di vicinanza in questo difficile momento per la sua salute. Una bella gratificazione per gli sportivi di Athletica Vaticana e per lo stesso Santo Padre, che ha voluto la fondazione dell'associazione, il cui scopo primario è quello della promozione dei valori positivi dell'attività agonistica a qualsiasi livello.

Premiazione Athletica Vaticana

Un riconoscimento popolare

Giunto alla 13.ma edizione, il premio è un riconoscimento popolare alle atlete e agli atleti che si sono maggiormente distinti nell'ultima stagione agonistica. “Senza disparità tra diversamente abili e normodotati, a decretare i vincitori è stata una giuria popolare sulla base delle nomination proposte da una commissione tecnica composta da 79 giudici”, ha spiegato Paolo Borroni, presidente della Confsport Italia e ideatore del premio. Sono atlete e atleti di ieri e di oggi, giornalisti, personaggi dello spettacolo e rappresentanti dei gruppi sportivi civili e militari. L'iniziativa gode del patrocinio del Parlamento europeo e delle istituzioni sportive italiane. Tra i premi speciali, oltre al riconoscimento ad Athletica Vaticana (lo scorso anno è stato assegnato a Flavio Insinna per il film “La stoccata vincente”), particolarmente significativo il coinvolgimento nelle votazioni popolari per “Il campione dei ragazzi”: il tennista numero uno al mondo, Jannik Sinner. Con viva emozione il presidente di Athletica Vaticana, Giampaolo Mattei, accompagnato da una decina di componenti dell'associazione, ha ricevuto il premio le cui motivazioni, ha commentato, ben si addicono ad Athletica Vaticana per il suo lavoro a favore dei valori fondamentali dello sport che sono l'inclusività e la pace.

Gianpaolo Mattei Presidente Athletica Vaticana

Modelli di sport e di vita

Nelle 10 categorie speciali degli Italian Sportrait Awards sono stati premiati, tra gli altri, oltre a Jannik Sinner, Gregorio Paltrinieri, Jasmine Paolini, Sofia Raffaeli, Manuel Bortuzzo, Rigivan Ganeshmoorty, Alice D'Amato, Nadia Battocletti, Alice Bellandi, Mattia Furlani, Simone Conte, Manila Esposito, Benedetta Pilato e Sara Curtis. Tra i team: la squadra maschile di tennis, che ha vinto la Coppa Davis, le compagini di canottaggio e nuoto, le nazionali di volley e ginnastica ritmica e la staffetta del nuoto paralimpico. Insomma tutti coloro che rappresentano uno straordinario palmarès di medaglie internazionali. Premi alla carriera per Giorgio Minisini; Linda Cerruti, Milena Baldassarri, Daniele Garozzo, Caterina Banti Alessia Maurelli, Agnese Duranti e Alice Mizzau, nuotatrice della mitica squadra femminile azzurra guidata da Federica Pellegrini.

Alice Mizzau, nuotatrice italiana

Campioni di ieri e di oggi

Un riconoscimento particolare è stato dedicato a Simonetta Avalle, storica allenatrice di volley, recentemente scomparsa all'età di 74 anni. Sul palco anche le campionesse olimpiche di scherma Alberta Santuccio, Roselle Fiamingo e Giulia Rizzi con Giorgio Malan, Giuseppe Disabato, Carlotta Gilli, Manila Esposito, Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Carlo Tacchini, Angela Andreoli, Xenia Francesca Palazzo. Nel prestigioso albo d'oro degli Italian Sportrait Awards, tra gli altri, figurano Alex Zanardi, Valentino Rossi, Marcell Jacobs, Vincenzo Nibali, Sofia Goggia, Bebe Vio, Filippo Tortu e Tania Cagnotto. La consegna dei premi è stata affidata a Simona Rolandi, giornalista di RaiSport, conduttrice de “La domenica sportiva”. Gli studenti dell'Istituto Cine-Tv “Roberto Rossellini” hanno curato la diretta streaming della cerimonia sul canale youtube.