Nella prova l'abbraccio del Padre

"Annunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella. Cuore del Vangelo è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto”. Ispirata da queste parole di Papa Francesco, per vivere la Quaresima e la Pasqua, prosegue la collaborazione tra Vatican News e la Biblioteca Apostolica Vaticana: ogni settimana un capolavoro delle collezioni pontificie accompagnato dalla parole dei Papi

Paolo Ondarza - Città del Vaticano L'illustrazione che vi proponiamo in questa terza settimana di Quaresima ritrae la scena evangelica della preghiera di Gesù nel Getsemani. © Biblioteca Apostolica Vaticana La Biblia Vulgare È tratta dalla Biblia Vulgare, presente in diversi esemplari nella Biblioteca Apostolica Vaticana. L'edizione fu tradotta da Niccolò Malerbi e stampata da Giorgio Rusconi a Venezia nel marzo 1517. Una tecnica per la larga diffusione Il volume è un esempio illustre di un testo antico a stampa ed è decorato da 423 xilografie. Si tratta di un tipo di incisione in rilievo in cui si asportano dalla parte superiore di una tavoletta di legno parti non costituenti il disegno. Le matrici vengono inchiostrate e usate per realizzare più esemplari dello stesso soggetto tramite la stampa con il torchio. La xilografia fu largamente utilizzata per i testi popolari e a larga diffusione. Ascolta le parole del Papa "Dopo l'Ultima Cena Gesù entra nel giardino del Getsemani; anche qui prega il Padre. Mentre i discepoli non riescono a stare svegli e Giuda sta arrivando coi soldati, Gesù comincia a sentire «paura e angoscia». Prova tutta l'angoscia per ciò che lo attende: tradimento, disprezzo, sofferenza, fallimento. È «triste» e lì, nell'abisso, in quella desolazione, rivolge al Padre la parola più tenera e dolce: «Abbà», cioè papà (cfr Mc 14,33-36). Nella prova Gesù ci insegna ad abbracciare il Padre, perché nella preghiera a Lui c'è la forza di andare avanti nel dolore. Nella fatica la preghiera è sollievo, affidamento, conforto." (Papa Francesco – Udienza Generale 17 aprile 2019)