L’arcivescovo Gallagher in viaggio in Ungheria

Il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali sarà nel Paese europeo da giovedì 27 marzo a domenica 30. Domani parteciperà ad una commemorazione per il 60° anniversario della morte di monsignor Angelo Rotta, nunzio apostolico a Budapest dal 1930 al 1945, del quale si ricorda l'impegno per proteggere gli ebrei durante la Shoah

Vatican News

Prende il via questa sera, giovedì 27 marzo, e proseguirà fino a domenica 30, il viaggio in Ungheria dell'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, il quale prenderà parte a una cerimonia di commemorazione per il 60° anniversario della morte di monsignor Angelo Rotta, compianto nunzio apostolico a Budapest dal 1930 al 1945, durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Deceduto nel 1965, nel 1995 Rotta è stato riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni” dallo Yad Vashem per il suo impegno per cercare di salvare gli ebrei durante la Shoah.

Il programma

Secondo il programma diffuso su X dal profilo della Segreteria di Stato @TerzaLoggia, la prima tappa dell’arcivescovo Gallagher sarà l'incontro venerdì 28 marzo con Péter Szijjártó, ministro degli Affari Esteri e del Commercio. Seguirà l'intervento alla conferenza annuale degli ambasciatori ungheresi e, successivamente, la partecipazione alla già citata cerimonia di commemorazione della morte di monsignor Rotta. Infine Gallagher incontrerà il cardinale Péter Erdö, arcivescovo metropolita di Esztergom-Budapest, monsignor András Veres, presidente della Conferenza Episcopale ungherese, e i quattro arcivescovi e l'arcivescovo metropolita per i fedeli greco-cattolici.

Sabato 29 marzo, il segretario per i Rapporti con gli Stati visiterà invece la comunità del Monastero benedettino San Martino di Pannonhalma e gli studenti del Pannonhalmi Bencés Gimnázium. L’ultimo giorno, domenica 30 marzo, è dedicato alla Messa nella Co-Cattedrale di Santo Stefano a Budapest.