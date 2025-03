Athletica Vaticana, l’abbraccio della Maratona di Roma al Papa

Domenica 16 marzo, prima della partenza della corsa dal Colosseo, per 42 secondi - uno per ogni chilometro della corsa - gli sportivi condivideranno preghiere e testimonianze di vicinanza a Francesco per la sua piena guarigione

Giampaolo Mattei - Città del Vaticano

Cinquantamila atleti, di oltre 120 Paesi, manderanno un saluto di vicinanza a Papa Francesco domani mattina, domenica 16 marzo, alle ore 8, subito prima della partenza della Maratona di Roma in via dei Fori Imperiali, davanti al Colosseo.

“Lontano dagli occhi dallo scorso 14 febbraio ma non dal cuore”: ecco il messaggio che il mondo dello sport condivide, insieme ad Athletica Vaticana, con e per il Papa. E così per 42 secondi – uno per ogni chilometro della Maratona – ogni atleta, allenatore, dirigente sportivo, tifoso farà la propria preghiera, rivolgerà il proprio pensiero di vicinanza, la propria testimonianza e il proprio saluto a Francesco.

“Un grande abbraccio della Maratona di Roma al vescovo di Roma e speriamo possa ‘sentirlo’ nella sua stanza al policlinico Gemelli: siamo con il Papa!” dicono gli organizzatori dell’evento realizzato in Italia con il maggior numero di persone - professionisti e amatori, famiglie e persone con disabilità - che fanno sport attivo insieme.

Prima del suggestivo “via”, lo speaker ufficiale leggerà le parole che il Papa ha rivolto un anno fa ai maratoneti all’Angelus, recitato in Piazza San Pietro il 17 marzo 2024: “Accolgo con piacere i partecipanti alla Maratona di Roma, tradizionale festa dello sport e della fraternità. Anche quest’anno, per iniziativa di Athletica Vaticana, numerosi atleti sono coinvolti nelle ‘staffette della solidarietà’ diventando testimoni di condivisione”.

Saranno rilanciate anche le parole di Francesco ai maratoneti, all’Angelus di due anni fa (19 marzo 2023): “Con piacere saluto anche i partecipanti alla Maratona di Roma! Mi congratulo perché, su impulso di Athletica Vaticana, fate di questo importante evento sportivo un’occasione di solidarietà in favore dei più poveri”.

Stavolta, dicono gli organizzatori, “saranno i maratoneti a salutare il Papa con un incoraggiamento per il pieno recupero della sua salute”. E Athletica Vaticana, mettendo in campo la visione sportiva di Francesco, schiererà anche sei staffette solidali, assegnerà la Coppa degli ultimi a un atleta con una storia di rinascita e di speranza e proseguirà nel servizio alla mensa della Caritas alla stazione Termini insieme con podisti di tutte le società sportive. Oltre 40 i runner biancogialli al via.

Stasera, sabato 15, alle ore 18, nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli in Campidoglio, sarà celebrata la Messa del maratoneta e dello sportivo.