Summit sui diritti dei bambini, Parolin accoglie i leaders internazionali

Domani 2 febbraio l’inaugurazione ufficiale con la serata di benvenuto nei Musei Vaticani, a cui prenderanno parte insieme al segretario di Stato premi Nobel, professori, scrittori, economisti, personalità religiose e politiche e con organizzazioni internazionali. Lunedì 3 l'evento con due interventi di Papa Francesco in apertura e in chiusura

Vatican News

Sarà il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, ad aprire il summit internazionale sui diritti dei bambini intitolato “Amiamoli e proteggiamoli”. Domani, domenica 2 febbraio, l’inaugurazione ufficiale dell’evento con la serata di benvenuto nel Salone di Raffaello dei Musei Vaticani, a cui prenderanno parte premi Nobel, leader mondiali, professori, scrittori, economisti, personalità religiose e politiche e con organizzazioni internazionali.

Lunedì 3 febbraio il summit si svolgerà all’interno del Palazzo Apostolico Vaticano con otto focus. L’intensa giornata di lavori, organizzata dal Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale di Bambini, sarà aperta e chiusa da Papa Francesco. Ad accoglierlo una delegazione di bambini.

Il summit

Il primo intervento è affidato alla Regina Rania Al Abdullah di Giordania; successivamente si alterneranno, tra i cinquanta invitati, il Premio Nobel per la Pace 2014 Satyarthi Kaylash, la senatrice a vita Liliana Segre; Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea; Al Gore, politico e ambientalista, ex vicepresidente degli Stati Uniti; Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale; la scrittrice Edith Bruck; Ahmed Naser Al-Raisi, presidente dell’Interpol; Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei ministri italiano; Máximo Torero, Capo Economista FAO; Megawati Sukarnoputri, quinta presidente dell’Indonesia; Arif Husain, capo economista World Food Programme; Miguel Benasayag, filosofo e psicanalista; Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici e monetari.

A questi si aggiungono il presidente della Fifa, Gianni Infantino, e il ministro dello Sviluppo Sociale della Repubblica del Sudafrica, Nokuzola Gladys Tolashe, inviato speciale del presidente Kirill Ramaphosa, presidente del vertice del G20 del 2025. Due gli interventi di Papa Francesco: il primo previsto alle 9; l’altro, a chiusura, nel alle 16 circa.