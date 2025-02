Sinodo, incontro dei coordinatori e segretari dei dieci Gruppi di Studio

In tarda mattinata, oggi, l’incontro dei rappresentanti dei gruppi istituiti dal Papa su questioni emerse nel corso della Prima Sessione della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Ogni coordinatore ha presentato i lavori del proprio gruppo soffermandosi in particolare su metodo e soggetti coinvolti, sulla tempistica prevista per la consegna del resoconto, difficoltà riscontrate e domande. In apertura una preghiera per la guarigione del Papa

Vatican News

Si è svolto in tarda mattinata l’incontro dei Coordinatori e dei Segretari dei 10 Gruppi di Studio su questioni emerse nel corso della Prima Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. L’incontro - informa una nota della Segreteria generale del Sinodo - è iniziato con un momento di preghiera in cui i partecipanti hanno ricordato il Santo Padre, pregando per la sua pronta guarigione.

Presentazione di ciascun coordinatore

Successivamente, a turno, ciascun coordinatore ha presentato i lavori del proprio gruppo soffermandosi in particolare sul metodo utilizzato e i soggetti (persone/organizzazioni) coinvolte, la tempistica prevista per la consegna del resoconto del gruppo, le difficoltà riscontrate e le domande aperte. "Dopo questo ricco tempo di condivisione, utile in particolare per quei gruppi di Studio che affrontano questioni ‘trasversali’", si legge ancora nella comunicazione, padre Giacomo Costa S.I., consultore della Segreteria Generale, ha fornito alcuni "elementi utili per una certa uniformità nella stesura dei resoconti e per la loro consegna".

Accompagnamento della Commissione Canonica

I coordinatori dei gruppi sono stati informati della disponibilità della Commissione Canonica di accompagnare i loro rispettivi lavori, in particolare per quelle questioni che dovessero toccare anche la dimensione canonica. Il cardinale Mario Grech ha ricordato ai partecipanti la necessità di tener conto di quei contributi esterni che possono ancora giungere tramite email (synodus@synod.va), entro e non oltre il 31 marzo 2025, alla Segreteria Generale, così come aveva annunciato in apertura della Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Come finora fatto, i nuovi contributi saranno inoltrati tempestivamente ai segretari dei gruppi interessati.

I Gruppi di Studio

I dieci Gruppi di Studio sono frutto della Prima Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi durante la quale erano emerse una serie di questioni rilevanti, concernenti la vita e la missione della Chiesa in prospettiva sinodale, su cui l’Assemblea ha raggiunto un consenso consistente e che per la loro materia esigono di essere trattate a livello della Chiesa intera e affrontate con uno studio approfondito. I dieci Gruppi di Studio erano stati istituiti nel marzo 2024 a seguito del Chirografo di Papa Francesco sulla collaborazione tra i Dicasteri della Curia Romana e la Segreteria generale del Sinodo e della sua Lettera al cardinale Mario Grech attraverso la quale chiedeva al Cardinale che si facesse garante del lavoro dei gruppi di studio “secondo un metodo autenticamente sinodale” e alla Segreteria generale di “predisporre la traccia di lavoro che precisi il mandato dei gruppi alla luce delle mie indicazioni”.