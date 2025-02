Una preghiera a San Gregorio di Narek per la guarigione del Papa

In occasione della festa liturgica del monaco e mistico armeno, proclamato da Francesco dottore della Chiesa, si è tenuto un momento di orazione per la salute del Pontefice dinanzi alla statua del santo collocata nei Giardini Vaticani

Vatican News

"O San Gregorio di Narek, intercedi per il successore di San Pietro, il Santo Padre Francesco. Concedigli forza, salute e guarigione, affinché possa continuare la sua missione e il suo servizio dedicato al popolo di Dio". Questa la preghiera innalzata ai piedi della statua nei Giardini Vaticani di San Gregorio di Narek, monaco e mistico armeno, dottore della Chiesa Universale, durante uno speciale momento di orazione per la guarigione di Papa Francesco tenutosi oggi, 27 febbraio, alle 15.

La cerimonia

L'appuntamento è stato organizzato nel giorno della festa liturgica del santo, che il Papa ha deciso venga commemorato ogni 27 febbraio. L'Ambasciata armena presso la Santa Sede, guidata dall'ambasciatore Boris Sahakyan, ha voluto dedicare - insieme dal rettore del Pontificio Collegio Armeno, monsignor Khachig Kouyoumadjian - questa giornata di festa al Pontefice, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri madre Arousiag Sagionian, superiora della Congregazione delle Suore Armene dell'Immacolata Concezione.

Il Libro delle Lamentazioni di Gregorio di Narek ha un contesto biblico per gli armeni. Ogni famiglia armena, insieme alla Sacra Bibbia, ha il Narek come nutrimento spirituale del popolo, da cui riceve continuamente espiazione per i peccati e guarigione per i malati. Ed è con questa intenzione che si è svolta la preghiera di supplica al santo armeno, chiedendo la sua intercessione per la guarigione di Francesco.

La preghiera

"Allontana i dolori e guarisci le malattie del tuo popolo e del tuo servo Papa Francesco, nostro Signore Dio, e concedi a tutti la salute perfetta attraverso la tua Croce vittoriosa, con la quale hai distrutto la debolezza della razza umana e condannato il nemico della nostra vita e della nostra fede", ha recitato il gruppo riunito di fronte alla statua. "Tu sei la nostra vita e la nostra forza, un Dio benevolo e misericordioso, che solo può perdonare i peccati e allontanare da noi malattie e infermità. Conosci le necessità dei bisognosi. Donatore di beni secondo il bisogno di ciascuno. Concedi abbondantemente la tua misericordia alle tue creature, per mezzo delle quali la Santissima Trinità è continuamente glorificata e amata, ora e sempre e per sempre. Amen".