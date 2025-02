Il Governatorato firma un protocollo di collaborazione con l'Agenzia Italiana Dogane

Siglato oggi, 27 febbraio, il protocollo di collaborazione tecnico-amministrativa in materia doganale tra il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e l’Agenzia italiana delle dogane e dei monopoli, nella sede romana di quest’ultima. Vérgez: cooperazione sinergica sempre più necessaria. Petrini: “Condividere banche dati per promuovere la legalità”

Lorena Leonardi - Città del Vaticano

Una cooperazione sinergica "sempre più necessaria" per rendere "più proficue le dinamiche", ma anche per "favorire la trasparenza e lo snellimento della burocrazia". Così il cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, ha commentato la firma del Protocollo di collaborazione tecnico-amministrativa in materia doganale tra lo stesso Governatorato e l’Agenzia italiana delle dogane e dei monopoli (ADM), avvenuta stamani, 27 febbraio, nella sede romana di quest’ultima.

Focus sulla legalità

Sull’esigenza di ampliare la trasformazione digitale delle banche dati per creare un "ecosistema digitale" si è soffermata suor Raffaella Petrini, che dal 1° marzo succederà al cardinale Vérgez alla presidenza del Governatorato, la quale ha espresso l’auspicio che tra i due Stati si potrà "celermente giungere allo scambio di dati e informazioni disponibili" nell’ottica di "migliorare la trasparenza e promuovere la legalità".

Telematizzazione e formazione

Il direttore dell’ADM, Roberto Alesse, ha definito il Protocollo "nuova cornice operativa idonea per orientare negli anni a venire la cooperazione bilaterale e dare impulso all’intercambio dei sistemi doganali". Due gli allegati al testo, che definiscono l’introduzione in via sperimentale di una procedura telematizzata per la presentazione delle dichiarazioni valutarie, così da snellire i processi e aumentare la trasparenza, insieme al continuo aggiornamento delle competenze del personale doganale. "Solo attraverso programmi di formazione calendarizzati con continuità - ha concluso Alesse - possiamo consolidare un sistema che risponda alle sfide globali che viviamo ogni giorno".