Parolin: tutti contribuiscano a una pace giusta e duratura, no alle imposizioni unilaterali

In un’intervista concessa a “L’Eco di Bergamo” pubblicata oggi, 15 febbraio, il cardinale segretario di Stato parla del cessate-il-fuoco a Gaza auspicando che sia permanente. La Siria venga accompagnata “lungo la strada dell’inclusività e della convivenza armonica”, dice. Nella diplomazia favorire “il dialogo inclusivo, la pazienza e la costruzione di fiducia tra le parti”, “è fondamentale credere nel ‘multilateralismo’ e rafforzare il ruolo delle istituzioni internazionali

La tregua fra Hamas e Israele, la guerra in Ucraina, la situazione in Siria, la presenza dei cristiani in Medio Oriente, la pace nel mondo, le problematiche della realtà contemporanea e la Chiesa, le speranze che animano il Giubileo: sono alcuni dei temi affrontati dal cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin nell’intervista concessa al direttore del quotidiano “L’Eco di Bergamo” Alberto Ceresoli e pubblicata oggi, 15 febbraio. La prima domanda verte sul cessate-il-fuoco a Gaza e il porporato auspica che possa essere “permanente, che metta fine alla sofferenza del popolo palestinese” nella Striscia “e nel resto della Palestina”. “Ora bisogna dare segni di speranza ad entrambi: sia agli israeliani che ai palestinesi”. Quanto alla Siria “c’è bisogno di comprendere verso quale direzione si sta andando” e serve un accompagnamento “lungo la strada dell’inclusività e della convivenza armonica”. L’auspicio del cardinale è che la Comunità internazionale, e in particolare le nazioni vicine, aiutino il Paese a rimanere territorialmente integro, “soccorrendo la popolazione nelle povertà che la guerra ha generato in questi lunghi anni”.

I cristiani in Medio Oriente

Le difficili realtà socio-politiche nel Medio Oriente portano all’interrogativo sul ruolo che oggi lì possono avere i cristiani, non una minoranza, specifica Parolin, ma una “componente” essenziale e imprescindibile, che ha “sempre contribuito allo sviluppo e al progresso dei loro Paesi”. Quanto alla Terra Santa, “ogni cristiano dovrebbe potervisi recare liberamente e senza restrizioni”, dice il porporato senza dimenticare gli altri luoghi santi in Egitto, Libano, Siria e Giordania.

La pace in Ucraina e nel mondo

A proposito dell’Ucraina, invece, il segretario di Stato vaticano afferma che “tutti possono contribuire alla pace” ma che “le soluzioni non devono essere mai perseguite attraverso imposizioni unilaterali”, con il rischio “di calpestare i diritti di interi popoli, altrimenti non vi sarà mai pace giusta e duratura”. Nella diplomazia occorre “un approccio che superi la logica dello scontro e favorisca il dialogo inclusivo - aggiunge -, la pazienza e la costruzione di fiducia tra le parti”, e per questo “è fondamentale credere nel ‘multilateralismo’ e rafforzare il ruolo delle istituzioni internazionali”. Ma per “fare la pace”, sottolinea il cardinale, occorre “coraggio”, come insiste Papa Francesco, e ancora “giustizia e perdono, tre valori che sembrano sempre più assenti nella società contemporanea”.

L’Europa e le sfide del futuro

All’Europa, poi, perché “sappia affrontare le grandi sfide”, sia “culturali” che “commerciali”, Parolin ripete “il monito di San Giovanni Paolo II, ripreso anche da Papa Francesco: ‘Europa ritrova te stessa, sii te stessa!’”, mentre di fronte ad “ateismo pratico, populismo, analfabetismo religioso e religione ‘fai da te’”, se certamente c’è da preoccuparsi, bisogna anche guardare a fenomeni incoraggianti, come la richiesta di molti giovani, in Francia di essere battezzati. Ma i cattolici devono chiedersi se, con la propria testimonianza, fede, speranza e carità, il Vangelo continua “ad essere ‘sfidante’”.

I laici nella Chiesa e il Giubileo

Ulteriore argomento approfondito nel colloquio con la testata bergamasca è la presenza dei laici, e in particolare delle donne, nella Chiesa. Per il porporato si tratta di un “protagonismo” che “deve trovare concreta applicazione in tutti gli ambiti ecclesiali, a cominciare dalla parrocchia”, anche “nella promozione delle vocazioni sacerdotali”. Infine il Giubileo: “è tempo di riconciliazione, in quanto richiama al pentimento dei propri peccati e alla conversione”, ma per questo “forse un cammino quotidiano”, suggerisce il cardinale Parolin, “è quello di riscoprire il senso del peccato e di fare l’esperienza liberante del perdono del Signore, soprattutto nel Sacramento della Penitenza”.