In un mondo spezzato dai conflitti, le religioni promuovono la fraternità

Le religioni per promuovere la fratellanza (Rawpixel Ltd.)

Nell'incontro annuale del Dicastero per il Dialogo interreligioso e dell’Ufficio del dialogo interreligioso e la cooperazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che si è tenuto dal 17 al 20 febbraio, ribadito il comune impegno per coltivare la pace e la riconciliazione. Nel 2027 i due uffici celebreranno cinquant'anni di attività

Vatican News

Ribadire l'impegno a coltivare la pace attraverso le religioni. Se n'è parlato nell’incontro annuale tra il Dicastero per il Dialogo interreligioso e l’Ufficio per il dialogo interreligioso e la cooperazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che si è svolto dal 17 al 20 febbraio presso la sede del Dicastero, che ha esaminato l’impatto delle iniziative comuni passate, preso atto delle attività interreligiose dei rispettivi organismi.

Il ruolo delle religioni per coltivare la pace

Le due delegazioni hanno espresso il loro compiacimento per l’amicizia e la cooperazione sempre più profonda tra le due istituzioni. Riconoscendo la diversità religiosa come realtà sempre più globale, hanno ribadito il loro impegno nel dialogo interreligioso. In un mondo spezzato dai conflitti, hanno sottolineato il ruolo essenziale delle religioni, se guidato dal dialogo, nel contribuire a sanare le divisioni, promuovere la fraternità e coltivare la pace e la riconciliazione.

Nel 2027, cinquant'anni di cooperazione

L'assemblea è stata l'occasione per esplorare futuri progetti comuni e gettare le basi per il 50.mo anniversario della cooperazione tra i due uffici, che si celebrerà nel 2027. Dal 1977 i due organismi promuovono il dialogo interreligioso nella cooperazione ecumenica, producendo documenti fondamentali come Preghiera interreligiosa (1994), Riflessione sul matrimonio interreligioso (1997), Testimonianza cristiana in un mondo multi-religioso: raccomandazioni per il comportamento (2011), L’educazione alla pace in un mondo multi religioso. Una prospettiva cristiana (2019) e Servire un mondo ferito nella solidarietà interreligiosa: un invito cristiano alla riflessione e all'azione durante il COVID-19 e oltre (2020).