Hebdomada Papae, il Gr in latino del 22 febbraio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: Francesco ricoverato al Gemelli per accertamenti e cure per la bronchite; Il Pontefice ricorda che l'arte è un linguaggio universale che mette a tacere ogni grido di guerra; Sinodo: incontro dei coordinatori e segretari dei dieci Gruppi di Studi

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die vicésimo secúndo mensis Februárii anno bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

Francíscus Papa in Valetudinárium Gemelli est recéptus inspiciendórum curandorúmque pulmónum cáusa.

Monet Póntifex artem loquélam esse universálem quae quémlibet belli clamórem quiéscit.

De Sýnodo: decem C oe tuum Inquisitiónis compositóres ac secretárii congregántur.

Salútem plúrimam ómnibus vobis audiéntibus núntios Latínos dicit Márius Galgano.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

NOTÍTIAE

Hebdómada transácta, ex qua in Valetudinárium Gemelli est recéptus Francíscus Papa, sanitátis post exámina, ad Offícii Communicatiónis Sanctae Sedis verba, ipsíus status “implicátus” definítur. Refert Olga Sakun.

Ut Vaticánus nuntius ásserit, valetúdinis condício Papae Francísci ánimum mínime áfficit, qui bonus manet. Eius dies sacram Eucharístiam recipiéndo, precándo, legéndo et operándo exigúntur. Nominatiónes ac telephónii collóquia continuántur: sǽpius his diébus patrem Gabriélem Romanelli, Gazae párochum, vocávit, qui narrávit fatigátum, sed clare loquéntem, eum se repperísse. Núntii orationésque úndique géntium pervéniunt, atque ad Valetudinárii intróitum precándi grátia coadunátur quaedam hóminum multitúdo.

Papa Francíscus in Gemelli Valetudinárium ob pulmónum inflammatiónem recéptus, Salutatiónis Angélicae precatiónem ac sermónem Offício Communicatiónis Sanctae Sedis ut evulgaréntur trádidit. Lóquitur Rosárius Tronnolone.

Hoc sermóne artífices allóquitur Póntifex, suum Iubilǽum celebrántes; precatiónes póstulat pro Natiónibus bella geréntibus ac pro iis simul qui in sanitátis província operántur ipsúmque curant, iíque “sustineántur” opórtet, útpote cum “opus magni pónderis sed étiam laboriósum fáciant”. Póntifex monet artem ipsam vim possidére pacis diffundéndae atque páriter suam aegritúdinem osténdit se “sacrae Eucharístiae interésse non potuísse, artifícibus appríme dicátae, úndique géntium accedéntibus, iubiláribus Diébus fruitúris”.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Die duodevicésimo mensis Februárii mane, sero, decem C oe tuum Inquisitiónis compositóres ac secretárii convenérunt, quaestiónes agitántes, quae in Prima Sessióne sexti décimi Coetus Generális Ordinárii Sýnodi Episcopórum exstitérunt. Haec coadunátio - ut Secretária generális Sýnodi ásserit – ex precatióne est incoháta, cum partícipes Pontíficem memorárent, pro eiúsdem valetúdine recuperánda orántes.

Francíscus Papa, a Kaléndis Mártiis suméndo inítio, sorórem Raphaélam Petrini, hucúsque Secretáriam Generálem Gubernatorátus, Prǽsidem Pontifíciae Commissiónis pro Civitáte Vaticána, necnon Gubernatorátus Prǽsidem nominávit.

Haec háctenus, de novis rebus próxima hebdómada vos certióres faciémus.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

22 febbraio 2025

Titoli

Francesco ricoverato al Gemelli per accertamenti e cure per la bronchite

Il pontefice ricorda che l'arte è un linguaggio universale che mette a tacere ogni grido di guerra

Sinodo: incontro dei coordinatori e segretari dei dieci Gruppi di Studi

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

A una settimana dal ricovero al Policlinico Gemelli gli esami a cui viene sottoposto Papa Francesco delineano un quadro che la Sala Stampa della Santa Sede continua a definire “complesso”. Il servizio di Olga Sakun.

Come sottolineano dal Vaticano il quadro clinico non scalfisce l'umore di Francesco, che resta buono. Le sue giornate si aprono ricevendo l'eucaristia e proseguono tra preghiera, lettura e lavoro. Continuano le nomine e le telefonate: più volte in questi giorni ha chiamato padre Gabriele Romanelli, il parroco di Gaza che ha raccontato di averlo sentito stanco ma con la voce chiara. I messaggi e le preghiere arrivano però da tutto il mondo, mentre all'ingresso del Policlinico si formano gruppi di preghiere.

Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli per una bronchite, ha consegnato l’Angelus domenicale, diffuso dalla Sala Stampa vaticana. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

Nel testo il Papa si è rivolto agli artisti in occasione del loro Giubileo, chiede preghiere per i Paesi in guerra così come per tutti i membri del personale sanitario che lo hanno in cura che “vanno sostenuti” perché “svolgono un lavoro prezioso e tanto faticoso”. Il Papa ricorda come proprio l’arte abbia in sé la forza di poter concorrere alla diffusione della pace, esprimendo poi il suo rammarico per non aver potuto vivere di persona la celebrazione “dell’Eucaristia dedicata in particolare agli artisti venuti da varie parti del mondo per vivere le Giornate giubilari”.

(NOTIZIE)

Si è svolto in tarda mattinata l’incontro dei Coordinatori e dei Segretari dei 10 Gruppi di Studio su questioni emerse nel corso della Prima Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. L’incontro - informa una nota della Segreteria generale del Sinodo - è iniziato con un momento di preghiera in cui i partecipanti hanno ricordato il Santo Padre, pregando per la sua pronta guarigione.

Papa Francesco ha nominato, a partire dal primo marzo, suor Raffaella Petrini, finora Segretario Generale del Governatorato, Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, nonché Presidente del Governatorato.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.