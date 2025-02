Hebdomada Papae, il Gr in latino dell'8 febbraio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: Francesco, preghiamo per i Paesi in guerra; il Papa all’udienza generale: l’esempio di Maria ci insegni a credere; a febbraio la preghiera del Papa per le vocazioni

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die octávo mensis Februárii anno bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

Hortátur Francíscus ad orándum pro Natiónibus bella geréntibus.

In Generáli Audiéntia Maríae exémplum affert Póntifex, quae nos crédere dóceat.

Februário mense pro vocatiónibus sunt Pontíficis preces.

Salútem plúrimam ómnibus vobis audiéntibus núntios Latínos dicit Amadéus Lomonaco.

NOTÍTIAE

Audiéntiae Generális sub finem íterum mentiónem facit Francíscus Papa illórum locórum, ubi ob dimicatiónes hómines mala patiúntur. Refert Márius Galgano.

Quamvis ex pituíta labóret, quae impédiit quóminus catechésim legat, de Natiónibus lóquitur Francíscus Papa quae propter bellum multa mala patiúntur: quae sunt “vastáta Ucraína, Ísrael, Palaestína”. “Tot quidem Natiónes – recordátur Póntifex – quae nunc angúntur et affligúntur. Palaestínae migrántes memorári opórtet ac pro iis orámus”. Polónos peregrinatóres salútans, atque loca réferens paupertáte aut violéntia affécta, Póntifex hortátur “ad orándum pro sacerdótibus et consecrátis, qui suum agunt ministérium in paupéribus Natiónibus iísque bellis implicátis”. “Ad multórum mentem – addit Póntifex – ex hac praeséntia illud comprobátur Deum ob óculos eos usque habére”.

In Audiéntia Generáli, cuidam Secretáriae Status officiáli catechésim legéndam commíttit Papa Francíscus ob loquéndi difficultátem propter pituítam. Refert Eugénius Murrali.

Est “Visitatiónis mystérium”, María Elísabeth invísit, at Iesus quoque “ex matris grémio” “suum pópulum” visit: haec catechésis est pars praecípua. “Cum nos amári advértimus – scriptum legit pater Petrus Aloísius Giroli – vim experímur quae amórem circumcírca effúndit; sicut áutumat Páulus apóstolus, “cáritas Christi urget nos”, nos impéllit, nos movet”. “María instántem amórem perséntit atque it mulíeri opem latúra, ad suam nempe familiárem, at étiam subvétulam, quae longum post tempus, praeter spem, praegnans éxstitit, quod ob aetátem tolerátu fuit diffícile”.

“Sed Virgo María – ut in Pontíficis scripto légitur – ad Elísabeth vadit ut fidem commúnicet in Deum impossibílium necnon spem in ipsíus repromissiónes compléndas”.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Februário mense hortátur Póntifex ad orándum pro vocatiónibus ac suam ipsíus experiéntiam mémorat, adolescéntis septémdecim annórum. “Deus – asséverat Pónfitex in núntio quodam televisífico a mundiáli rete Pontíficis Precatiónis confécto – iúvenes hódie quoque vocáre pergit, nonnúmquam praeter ómnium opiniónem”.

“Beátus qui spem non amísit”. Hoc est arguméntum quinti Diéi Mundiális Avórum Senúmque quod elégit Póntifex, hoc anno die vicésimo séptimo mensis Iúlii celebrándi.

Satis nobis vidémur ostendísse, nova, próxima hebdómada.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

8 febbraio 2025

(TITOLI)

Francesco: preghiamo per i Paesi in guerra

Il Papa all’udienza generale: l’esempio di Maria ci insegni a credere

A febbraio la preghiera del Papa per le vocazioni

Un cordiale saluto a tutti voi da Amedeo Lomonaco e bentornati all’ascolto del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Al termine dell’udienza generale Papa Francesco ribadisce l’appello per i territori che soffrono a causa dei conflitti. Il servizio di Mario Galgano:

Nonostante il raffreddore che ha impedito la lettura della catechesi, Papa Francesco pronuncia l’appello per i Paesi che soffrono a causa della guerra. “La martoriata Ucraina, Israele, Palestina”. “Tanti Paesi – ricorda il Pontefice - che stanno soffrendo. Ricordiamo gli sfollati della Palestina e preghiamo per loro”, Nel saluto ai pellegrini polacchi il Papa riferendosi ai territori piagati da povertà o violenze, incoraggia a “pregare per i sacerdoti e i consacrati che svolgono il loro ministero nei Paesi poveri e in guerra”. “Per molti – sottolinea - questa presenza è la prova che Dio si ricorda sempre di loro”.

All'udienza generale, Francesco affida la lettura della catechesi a un officiale della Segreteria di Stato per la difficoltà a parlare a causa di un raffreddore. Il servizio di Eugenio Murrali:

È il “mistero della Visitazione”, Maria che fa visita ad Elisabetta, ma anche Gesù che “nel grembo della madre” visita “il suo popolo”, il cuore della catechesi. “Quando ci si sente amati - si legge nel testo letto da padre Pierluigi Giroli - si sperimenta una forza che mette in circolo l’amore; come dice l’apostolo Paolo, “l’amore del Cristo ci possiede”, ci spinge, ci muove”. “Maria avverte la spinta dell’amore e va ad aiutare una donna che è sua parente, ma è anche un’anziana che accoglie, dopo lunga attesa, una gravidanza insperata, faticosa da affrontare alla sua età”. “Ma la Vergine - sottolinea infine il Papa nel testo - va da Elisabetta anche per condividere la fede nel Dio dell’impossibile e la speranza nel compimento delle sue promesse”.

(NOTIZIE)

Nel mese di febbraio il Papa esorta a pregare per le vocazioni e ricorda la sua esperienza personale all’età di 17 anni. “Dio - spiega il Pontefice nel videomessaggio realizzato dalla rete Mondiale di Preghiera del Papa - continua a chiamare i giovani anche oggi, in certi casi con delle modalità che non immaginiamo”.

“Beato chi non ha perduto la sua speranza”. È il tema scelto dal Papa per la quinta Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani che, quest'anno, si celebrerà domenica 27 luglio.