Giubileo della Spiritualità mariana, a Roma la statua originale di Fatima

Il Dicastero per l'Evangelizzazione fa sapere che, in occasione della Messa in Piazza San Pietro di domenica 12 ottobre, la celebre immagine della Vergine sarà presente tra i fedeli partecipanti, arricchendo il momento di preghiera

Vatican News

In occasione del Giubileo della Spiritualità Mariana, previsto per l'11 e 12 ottobre 2025, la statua originale della Madonna di Fatima sarà a Roma. La celebre immagine della Vergine, conosciuta dai fedeli di tutto il mondo e simbolo della “Speranza che non delude”, in occasione della Santa Messa in piazza San Pietro, di domenica 12 ottobre 2025 alle ore 10.30, sarà presente tra i fedeli partecipanti, arricchendo ulteriormente questo momento di preghiera e riflessione. L’ingresso a Piazza San Pietro, in occasione della Celebrazione eucaristica, sarà gratuito e non è richiesto biglietto d’entrata. Le iscrizioni per partecipare all'evento giubilare sono già aperte sul sito e termineranno il 10 agosto 2025.

A Roma già quattro volte

Si tratta della quarta volta che la statua lascia il Santuario di Fatima per venire a Roma: la prima è stata nel 1984 per il Giubileo Straordinario della Redenzione nel 1984, quando il 25 marzo San Giovanni Paolo II ha consacrato il mondo al Cuore Immacolato di Maria; la seconda volta nel Grande Giubileo dell’Anno 2000 e la terza, nell’ottobre 2013, in occasione dell’Anno della Fede con Papa Francesco.

La più affettuosa delle mamme

"La presenza della amata statua originale della Madonna di Fatima permetterà a ognuno di sperimentare la vicinanza della Vergine Maria - ha sottolineato il pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella -. Si tratta di una delle icone mariane più significative per i cristiani di tutto il mondo che, come sottolinea il Santo Padre nella Bolla d’indizione del Giubileo Spes non confundit, la venerano come la 'più affettuosa delle mamme, che mai abbandona i suoi figli'. A Fatima, infatti, la Vergine ha detto ai tre piccoli pastorelli quello che continua ad assicurare a ciascuno di noi: 'Io non ti lascerò mai. Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio'”.