Bulgaria, primo incontro tra il Patriarca ortodosso Daniil e il nunzio Suriani

Un colloquio per ribadire le buone relazioni tra la Chiesa ortodossa bulgara e la Santa Sede si è tenuto nei giorni scorsi a Sofia. Papa Francesco, attraverso il nunzio ha fatto gli auguri al Patriarca per l’inizio della sua missione

Iva Mihailova - Sofia

Il 6 febbraio il Patriarca ortodosso bulgaro Daniil ha incontrato per la prima volta nel Palazzo sinodale a Sofia il nunzio apostolico monsignor Luciano Suriani. All'incontro erano presenti anche il metropolita di Veliko Tarnovo Gregorij e il metropolita per l'Europa occidentale Antonij come anche il segretario generale del Santo Sinodo il vescovo Gerasim e padre Ivan Ivanov, amministratore ecclesiale delle parrocchie bulgare ortodosse in Italia.

Gli auguri del Papa

Monsignor Suriani ha portato i saluti di Papa Francesco al patriarca per la sua elezione e intronizzazione e gli ha augurato una buona missione quale capo della Chiesa ortodossa bulgara. Nel corso dell'incontro sono state ribadite le buone relazioni tra la Chiesa ortodossa bulgara e la Santa Sede ed è stato espresso un ringraziamento per la concessione da parte della Chiesa cattolica in Europa occidentale di edifici di culto per le funzioni liturgiche delle parrocchie ortodosse bulgare. I vertici della Chiesa ortodossa hanno ricordato le molteplici iniziative comuni come la donazione di Papa Francesco delle reliquie di san Potito di Serdika e san Clemente nel 2020 che attualmente si trovano nella chiesa di Santa Sofia. Il patriarca Daniil ha rilevato la pluriennale storia di relazioni fraterne tra la Chiesa ortodossa bulgara e la Chiesa cattolica e ha detto che nonostante le differenze dobbiamo cercare di camminare verso ciò che ci accomuna, il nostro Dio Signore Gesù Cristo. L'incontro si è concluso con gli auguri di buon anno e con l'auspicio che Dio possa benedire le buone iniziative a favore della Chiesa di Cristo.