Con il Giubileo aumentano le Lingue dei Segni dei Media Vaticani

A partire dal Giubileo del Mondo della Comunicazione, Vatican News offrirà gratuitamente gli eventi papali in streaming anche nella Lingua dei Segni francese (LSF) e spagnola (LSE). Le due nuove lingue si aggiungono alla Lingua Italiana dei Segni (LIS) e all’American Sign Language (ASL) già attive dal 2021.

Vatican News

Nuova importante tappa del Progetto “Nessuno Escluso”: con il Giubileo del Mondo della Comunicazione viene infatti lanciato il servizio in Lingua dei Segni Francese e Spagnola dei Media Vaticani. Da domenica 26 gennaio, Domenica della Parola di Dio e giornata conclusiva del Giubileo dei comunicatori, l’Angelus e le Udienze Generali saranno tradotte live in Lingua dei Segni in Italiano (LIS), Spagnolo (LSE) https://e.va/lse e Francese (LSF) https://e.va/lsf sul canale YouTube di Vatican News e on demand in American Sign Language (ASL), sempre su YouTube. In italiano sarà inoltre mantenuto, anche nel corso del Giubileo, la sottotitolazione live delle parole del Papa. Il servizio nelle due nuove lingue dei segni è stato realizzato grazie al sostegno economico della Conrad N. Hilton Foundation e vuole rappresentare un segno concreto per vivere il Giubileo in modo inclusivo affinché tutti siano coinvolti e nessuno rimanga escluso.

Assieme alle dirette streaming in lingua dei segni – iniziate con l’italiano e l’americano nel 2021 – il Progetto “Nessuno Escluso” offre anche la App di informazione Vatican for All, realizzata dal Dicastero per la Comunicazione per le persone con disabilità comunicativa e visiva. La App – scaricabile gratuitamente su Google Play e su Apple Store – consente di accedere ai contenuti informativi degli avvenimenti papali e della Santa Sede. Permette inoltre di essere aggiornati tempestivamente sulla vita della Chiesa nel mondo.

Il Progetto “Nessuno Escluso” è stato avviato in occasione della Pasqua 2021 con l’apertura di un canale live per la traduzione in Lingua dei Segni Italiana https://e.va/lis e uno in differita per la traduzione ASL (American Sign Language) http://e.va/asl Il Progetto è coordinato da Suor Veronica Donatello, consultore del Dicastero per la Comunicazione e responsabile del Servizio nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per la Pastorale delle persone con disabilità. Il progetto è possibile grazie alla collaborazione e al sostegno economico del Pio Istituto dei sordi di Milano, di CBM Italia-Missioni cristiane per i ciechi nel mondo, Freunde von Radio Vatikan (Amici della Radio Vaticana) e St Francis Borgia Deaf Center di Chicago, a cui si aggiunge ora la Conrad N. Hilton Foundation.