Avvento, Pasolini: la gioia che allarga il cuore sta nelle piccole cose

Nella riflessione al Vangelo della terza domenica di Avvento il predicatore della Casa Pontificia riflette sul “Gaudete”, l’invito a rallegrarsi in Gesù: è possibile non vivendo nell’aspettativa di cose che non arrivano mai, ma rimettendo ordine nella vita, nell’equilibrio che Dio ci ha donato

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui