Solennità dell'Immacolata, l'omaggio del Papa e le iniziative della Diocesi di Roma

Domenica 8 dicembre, per tutta la giornata, la cittadinanza romana e diverse organizzazioni porteranno il proprio omaggio alla statua della Vergine in piazza Mignanelli. I primi, come tradizione, saranno i Vigili del fuoco. Alle 16 arriverà Francesco, accolto dal vicario Reina e dal sindaco Gualtieri. Nella basilica dei Santi XII Apostoli dal 29 novembre al 7 dicembre la recita del Rosario e il canto delle litanie, seguite dalla Messa presieduta sempre da un cardinale

Vatican News

Domenica 8 dicembre si celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. In occasione della ricorrenza, per tutto il giorno la cittadinanza romana porterà il proprio omaggio alla statua dell’Immacolata in piazza Mignanelli, a ridosso di piazza di Spagna. Come tradizione, i primi saranno i Vigili del fuoco, in onore dei 220 colleghi che l’8 dicembre del 1857 inaugurarono il monumento: alle 7 saliranno fino in cima per deporre la propria ghirlanda di fiori sul braccio della Vergine. Parteciperà al tradizionale omaggio anche Papa Francesco, il cui arrivo a piazza di Spagna è previsto per le ore 16. Sarà accolto dal vicario generale, il cardinale Baldassare Reina e dal sindaco Roberto Gualtieri; pregherà davanti al monumento dedicato alla Madonna e lascerà dei fiori alla sua base.

Omaggi dei diversi gruppi

Prima del Papa saranno numerosi i gruppi e le personalità che lasceranno serti floreali ai piedi della colonna alta 12 metri, progettata dall’architetto Luigi Poletti, sulla cui sommità svetta la statua mariana in bronzo realizzata dallo scultore Giuseppe Obici. Porteranno il proprio omaggio il Corpo della Gendarmeria Vaticana, con la banda musicale che eseguirà un inno a Maria; la parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte, il Sovrano Ordine di Malta, la Legio Mariae, il Circolo San Pietro, la Fondazione Don Gnocchi e tanti altri. Da non dimenticare il grande corteo dei lavoratori delle aziende romane più importanti, tra cui le comunali e le municipalizzate, l’ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede con i gruppi spagnoli, l’Unitalsi.

Canti e preghiere con i frati

Fin dalle 5 e per tutta la giornata, i Frati Minori Conventuali della Basilica dei Santi XII Apostoli saranno in piazza per accogliere i gruppi e i singoli fedeli, animando con canti e preghiera. "La giornata dell’8 dicembre è una grande occasione di evangelizzazione - spiega il parroco e rettore della basilica, padre Francesco Celestino - perché si ha la possibilità di incontrare tanta gente. La partecipazione all’omaggio aumenta di anno in anno". Ai Santi XII Apostoli si tiene, inoltre, la più antica novena all’Immacolata di Roma: dal 29 novembre al 7 dicembre è prevista alle 17.45 la recita del Rosario e il canto delle litanie, quindi, alle 18.30, la Messa presieduta sempre da un cardinale con il canto del Tota Pulchra, che "fu composto – ricorda il parroco, padre Celestino – da padre Alessandro Borroni, un nostro confratello vissuto nell’Ottocento".

Le Messe presiedute dai cardinali

Oggi, venerdì 29, sarà il cardinale João Braz De Aviz, prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita consacrata e le società di vita apostolica, a presiedere la celebrazione eucaristica; sabato 30 toccherà invece al cardinale Lazzarro You Heung-Sik, prefetto del Dicastero per il clero; mentre il 1° dicembre sarà la volta del cardinale Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro e vicario di Sua Santità per la Città del Vaticano. Ancora, lunedì 2 dicembre celebrerà la Messa il cardinale Dominique Mamberti, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; il 3 dicembre il cardinale Angelo De Donatis, penitenziere maggiore; mercoledì 4 il cardinale Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali. Il 5 dicembre interverrà il cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; venerdì 6 il cardinale Robert Francis Prevost, prefetto del Dicastero per i vescovi; infine sabato 7 dicembre il cardinale François-Xavier Bustillo, vescovo di Ajaccio.

Domenica 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, sono previste celebrazioni eucaristiche alle 9 e alle 10.30; alle 17.45 il Rosario e il canto delle litanie; alle 18.30 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, concelebrata dal cardinale Dominique Joseph Mathieu, arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini. Tutte le celebrazioni saranno animate dalla Cappella Musicale Costantiniana della basilica.