Giubileo, online la "Carta dei Servizi" per i pellegrini

Vatican News

A quasi un mese esatto dall'avvio del Giubileo 2025 sul tema "Pellegrini di Speranza", è online da oggi, 26 novembre, la Carta dei Servizi, una sezione speciale della Carta del Pellegrino che offre sconti e agevolazioni dedicate a chi prenderà parte a celebrazioni ed eventi giubilari. Una nuova iniziativa per favorire l'accoglienza dei numerosi pellegrini che si attendono a Roma per l'Anno Santo.



La Carta dei Servizi è gratuita e mette a disposizione una serie di vantaggi in diverse aree: assicurazioni, per vivere un pellegrinaggio in sicurezza; accoglienza, garantendo soluzioni agevolate per soggiorni e pernottamenti; food, con offerte su pasti e ristorazione; merchandise ufficiale, offrendo sconti sui prodotti legati al Giubileo; trasporti e mobilità, con tariffe ridotte per spostamenti e trasporti locali; comunicazione, attraverso servizi dedicati per rimanere sempre connessi.

Come informa il sito ufficiale del Giubileo, per accedere alla Carta del Pellegrino e quindi alla Carta dei Servizi è necessario registrarsi sul portale ufficiale. Una volta completata l’iscrizione, ogni pellegrino riceverà un QR Code personalizzato che consentirà la partecipazione agli eventi giubilari e l’accesso ai vantaggi esclusivi della Carta. È possibile usufrurire della Carta dei Servizi anche tramite l’app ufficiale Iubilaeum25 (necessario aggiornare l’applicazione all’ultima versione disponibile).