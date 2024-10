La proposta del cardinale Fernández: a confronto sul ruolo delle donne nella Chiesa

Il prefetto della Dottrina della Fede nella congregazione generale del Sinodo di stamane ha sottolineato che per il Papa la questione delle "diaconesse" non è matura mentre Francesco è preoccupato per il ruolo delle donne nella Chiesa e ha chiesto al Dicastero di esplorare sviluppi. Il 24 ottobre il porporato incontrerà coloro che desiderano presentare "idee sul ruolo delle donne nella Chiesa"

L'Osservatore Romano

Il prossimo giovedì 24 ottobre, alle 16.30, il cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della fede, sul tema del diaconato permanente incontrerà coloro che desiderano presentare «idee sul ruolo delle donne nella Chiesa». Lo ha reso noto egli stesso nella sua comunicazione, a braccio, durante la congregazione generale di stamani. In particolare riguardo il «diaconato femminile» il cardinale ha detto: «Il Santo Padre mi ha confermato che continuerà a essere attiva la Commissione presieduta dal cardinale Giuseppe Petrocchi. I membri del Sinodo che lo vogliono — sia individualmente o come gruppi — possono inviare a quella Commissione considerazioni, proposte, articoli o preoccupazioni».

Inoltre il cardinale ha spiegato che il “Gruppo 5” è coordinato dal segretario della sezione dottrinale del Dicastero per la Dottrina della fede: «Venerdì scorso aveva un intervento medico e ha proposto al suo posto due persone molto capaci di ascolto per recepire le proposte. Dopo ho saputo che alcuni aspettavano la mia presenza e ho offerto una riunione giovedì». «Sappiamo che il Santo Padre ha espresso che, in questo momento, la questione del diaconato femminile non è matura e ha chiesto che non ci intratteniamo adesso su questa possibilità» ha affermato il porporato. «La commissione di studio ha conclusioni parziali che faremo pubblicare nel momento giusto, ma continuerà a lavorare». E, «invece, il Santo Padre è molto preoccupato per il ruolo delle donne nella Chiesa e, prima ancora della richiesta del Sinodo, ha chiesto al Dicastero per la dottrina della fede di esplorare le possibilità di uno sviluppo senza concentrarci nell’ordine sacro».

Infatti, ha detto il cardinale, «pensare al diaconato per alcune donne non risolve la questione dei milioni di donne della Chiesa». D’altra parte, ha fatto notare, «non abbiamo ancora fatto alcuni passi che invece potremmo fare». Ad esempio, «quando si è creato il nuovo ministero del catechista, il Dicastero per il culto divino ha inviato una lettera alle Conferenze episcopali» proponendo anche «quanto detto il Papa in Querida Amazonia sulle catechiste che sostengono le comunità in assenza di preti». Ma solo pochissime Conferenze episcopali hanno recepito. Inoltre, ha proseguito il cardinale Fernández, «l’accolitato per le donne è stato concesso di fatto in piccola percentuale e molte volte sono i preti che non vogliono presentare donne al vescovo per questo ministero».

Per il cardinale, dunque, «affrettarsi a chiedere l’ordinazione di diaconesse non è oggi la risposta più importante per promuovere le donne». E, ha rilanciato, «per dare carne alla riflessione ho chiesto che si mandino al mio Dicastero testimonianze di donne che sono veramente a capo di comunità o che svolgono ruoli importanti di autorità». Infine ha chiesto, «specialmente alle donne di questo Sinodo, che aiutino a recepire, esplicitare e far pervenire al Dicastero diverse proposte che possiamo ascoltare nel loro contesto su possibili vie per la partecipazione delle donne alla guida della Chiesa».

